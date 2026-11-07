Luka Dončić, ofensivă impresionantă în NBA: șase meciuri de peste 40 de puncte în nouă partide

Dončić a înscris 53 de puncte în meciul cu Portland, al doilea său rezultat de minimum 50 de puncte din actualul sezon, după cele 52 reușite împotriva formației Utah Jazz, pe 25 octombrie.

În cele 38 de minute și nouă secunde petrecute pe teren, baschetbalistul de 27 de ani a transformat 17 dintre cele 33 de aruncări din acțiune, inclusiv cinci aruncări de trei puncte, și a înscris 14 dintre cele 18 aruncări libere. El a încheiat partida cu cinci recuperări, cinci pase decisive și o intercepție, având o contribuție de plus 16 la diferența de scor a echipei în minutele în care s-a aflat pe teren.

Unul dintre momentele spectaculoase ale partidei s-a produs chiar înaintea pauzei. Dončić a înscris de la aproximativ 19 metri, cu o aruncare de dincolo de mijlocul terenului, reducând diferența la 60-53. Slovenul a dominat apoi sfertul al treilea, în care a marcat 20 de puncte, cu cinci mai multe decât întreaga echipă adversă în aceeași perioadă.

Lakers au reușit să întoarcă un deficit de 16 puncte, profitând de o serie de 17 puncte consecutive, care le-a permis să preia conducerea. Portland a revenit în ultimul sfert și a redus diferența la patru puncte, însă Dončić a închis practic meciul cu o aruncare de tip „floater”, reușită cu 27,7 secunde înainte de final.

Performanțe istorice

Performanța îi aduce slovenului a 11-a partidă din carieră cu cel puțin 50 de puncte, rezultat care îl plasează la egalitate pe locul al zecelea în clasamentul istoric al NBA. Patru dintre aceste evoluții au fost înregistrate în tricoul echipei Los Angeles Lakers.

Dončić traversează o perioadă remarcabilă și în privința constanței. El a marcat minimum 40 de puncte în șase dintre primele nouă partide ale sezonului și a ajuns la patru meciuri consecutive în care a depășit acest prag. Astfel, a devenit unul dintre cei patru jucători din istoria francizei Lakers care au reușit această performanță, alături de Elgin Baylor, Kobe Bryant și George Mikan. Totodată, l-a depășit pe Mikan în clasamentul celor mai multe meciuri de minimum 40 de puncte din istoria clubului, urcând pe locul al cincilea, după doar 101 partide din sezonul regulat disputate pentru formația californiană.

Mai mult, slovenul a ajuns la șapte meciuri consecutive în care a înregistrat cel puțin 35 de puncte, cinci recuperări, cinci pase decisive și cinci aruncări de trei puncte transformate. După nouă apariții în actuala stagiune, media sa este de 40,1 puncte, 7,8 recuperări și 7,7 pase decisive pe meci, fiind liderul clasamentului marcatorilor din NBA.

Victoria cu Portland a fost a patra consecutivă pentru Lakers, care au ajuns la un bilanț de opt victorii și două înfrângeri și au urcat pe primul loc în Conferința de Vest.

Austin Reaves a contribuit cu 25 de puncte la succesul echipei din Los Angeles, în timp ce Walker Kessler a adăugat 16 puncte și 12 recuperări. De partea cealaltă, Deni Avdija și Damian Lillard au înscris câte 22 de puncte pentru Portland, israelianul încheind partida și cu 11 pase decisive și nouă recuperări.