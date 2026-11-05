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LeBron James atinge o nouă bornă istorică în NBA, în victoria Philadelphiei cu Detroit

Baschetbalistul american LeBron James a devenit primul jucător din istoria NBA care a marcat 16.000 de coșuri din acțiune în sezonul regulat, atingând această bornă în victoria obținută de Philadelphia 76ers, joi, în deplasare, cu scorul de 112-106, împotriva echipei Detroit Pistons.
LeBron James atinge o nouă bornă istorică în NBA, în victoria Philadelphiei cu Detroit
sursă foto: Philadelphia 76ers
Petre Apostol
05 nov. 2026, 06:01, Sport
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În vârstă de 41 de ani, LeBron James a reușit coșul cu numărul 16.000 la începutul celui de-al doilea sfert, printr-o aruncare cu mâna stângă. El ajunsese deja în fruntea acestui clasament în martie, când l-a depășit pe legendarul Kareem Abdul-Jabbar, care și-a încheiat cariera cu 15.837 de coșuri din acțiune reușite.

James a încheiat partida aproape de triple-double, înregistrând 13 puncte, 10 recuperări și opt pase decisive.

Cel mai bun marcator al Philadelphiei a fost Jaylen Brown, cu 30 de puncte, cel mai bun bilanț al său din acest sezon. Brown a avut și o intervenție defensivă decisivă în ultimul minut, când a blocat aruncarea de trei puncte a lui Cade Cunningham, cu 37 de secunde înainte de final.

Pentru Philadelphia, Joel Embiid a contribuit cu 26 de puncte și 15 recuperări, în timp ce Tyrese Maxey a înscris 19 puncte, cel mai slab bilanț al său din acest sezon. La Detroit, Duncan Robinson a marcat 27 de puncte, iar Cunningham a încheiat cu 26 de puncte, 11 pase decisive și șapte recuperări.

Philadelphia a condus și la 17 puncte diferență, dar Detroit a revenit în joc și a redus ecartul la șase puncte.

Prin acest succes, Philadelphia și-a îmbunătățit bilanțul la opt victorii și o înfrângere și și-a păstrat primul loc în Conferința de Est. Singurul eșec al echipei în acest sezon fusese înregistrat chiar în fața lui Detroit.

Campioana en-titre a învins formația selecționerului României

New York Knicks, campioana en-titre, a obținut o victorie categorică în fața echipei Chicago Bulls, cu scorul de 135-105, după ce Jalen Brunson a înscris 33 de puncte. La Chicago, unul dintre antrenorii secunzi este selecționerul echipei naționale masculine a României, Jonah Herscu.

Brunson a marcat 22 de puncte în primul sfert, în care a transformat opt din 10 aruncări din acțiune, inclusiv patru din cinci de la distanță. Knicks au încheiat primele 12 minute cu un avantaj de 43-21 și au continuat să mărească diferența în sfertul secund.

La pauză, scorul era 84-52, egalând recordul francizei pentru cele mai multe puncte înscrise în prima repriză. New York stabilise precedentul reper la 18 noiembrie 1988, într-un meci pierdut cu Philadelphia, 135-137.

Avantajul gazdelor a ajuns până la 44 de puncte, 111-67, în sfertul al treilea, cea mai mare diferență înregistrată.

Pentru echipa din New York, OG Anunoby a contribuit cu 18 puncte, iar Karl-Anthony Towns a încheiat cu 17 puncte și 12 recuperări. Dalton Knecht a marcat 10 puncte la debutul său pentru Knicks.

New York a obținut a patra victorie în ultimele cinci partide, după ce începuse sezonul cu trei înfrângeri. Chicago a ajuns la șase eșecuri consecutive. Tre Jones a fost principalul marcator al oaspeților, cu 14 puncte.

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