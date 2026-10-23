NBA: Philadelphia 76ers, revenire-record de 29 de puncte. LeBron James îi răspunde lui Trump

Philadelphia 76ers a învins vineri formația Cleveland Cavaliers cu scorul de 114-106, revenind de la un deficit de 29 de puncte. LeBron James a contribuit cu 17 puncte, 10 recuperări, cinci pase decisive și trei intercepții, iar după meci a răspuns ironic criticilor lansate de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, privind comportamentul său în timpul intonării imnului național.

La 41 de ani, James a avut parte de un debut pe teren propriu în tricoul lui Philadelphia pe care îl va ține minte. Potrivit datelor NBA, aceasta a fost cea mai mare revenire într-o victorie din cariera baschetbalistului american.

Succesul vine după o altă victorie importantă, 106-100 în deplasare cu New York Knicks, în meciul de deschidere a sezonului. Astfel, noua echipă a lui LeBron James a început campania învingând campioana en-titre din NBA, New York Knicks și finalista Conferinței de Est, Cleveland, fosta formație a starului american.

Tyrese Maxey a fost principalul marcator de la 76ers în victoria cu Cleveland, cu 32 de puncte, în timp ce Joel Embiid a contribuit cu 24 de puncte. Jaylen Brown a încheiat partida cu 21 de puncte și opt recuperări, iar VJ Edgecombe a adăugat 11 puncte, șapte recuperări și șase pase decisive.

Cleveland a controlat prima parte a întâlnirii și a intrat la pauză cu un avantaj de 69-45. După reluare, însă, gazdele au schimbat ritmul și au marcat 69 de puncte în partea secundă, față de numai 37 ale adversarilor. Philadelphia a preluat conducerea pentru prima dată la scorul de 96-95, prin Joel Embiid, cu mai puțin de șapte minute înainte de final.

Donovan Mitchell a fost cel mai bun marcator al lui Cleveland, cu 32 de puncte și 10 recuperări, iar Evan Mobley a contribuit cu 18 puncte și opt recuperări.

LeBron James, răspuns ironic la criticile lui Donald Trump

Victoria a fost însoțită de o nouă controversă publică între LeBron James și președintele american Donald Trump. Acesta din urmă l-a criticat pentru comportamentul său în timpul intonării imnului național american, înaintea meciului de deschidere a sezonului, disputat împotriva echipei New York Knicks, la Madison Square Garden.

Trump a susținut că baschetbalistul ar trebui „să-și ceară scuze tuturor acelor mari războinici și eroi care au murit pentru drapelul american și pentru tot ceea ce reprezintă țara noastră”, calificând comportamentul acestuia drept „o rușine totală”.

Președintele american a reacționat după apariția unor imagini în care James făcea mișcări de încălzire, asemănătoare unui swing de golf și unei aruncări la coș, în timp ce era intonat imnul.

Întrebat despre criticile lui Trump după victoria în fața lui Cleveland, James a răspuns ironic: „Probabil că astăzi nu are prea multe știri la birou”, potrivit Associated Press.

LeBron: „Pot avea un impact mai mare în afara terenului decât pe teren”

Disputa dintre cei doi se înscrie într-un conflict public mai amplu, în condițiile în care James s-a implicat de-a lungul anilor în cauze sociale, în special în perioada mișcării „Black Lives Matter”, și a criticat în repetate rânduri pozițiile președintelui american.

„Aceasta este o țară frumoasă și nu vom permite niciodată unei singure persoane să dicteze cât de puternici suntem”, declara James într-un mesaj anterior, în contextul controverselor legate de Trump.

Baschetbalistul a explicat, de asemenea, că influența sa publică depășește limitele terenului de joc și că își dorește să folosească notorietatea pentru a-i inspira și sprijini pe ceilalți.

„Știu în continuare ce fac pe teren și, evident, dau totul pentru baschet, dar, în acest moment, pot avea un impact mai mare în afara terenului decât pe teren. Vreau să continui să-i inspir pe oameni prin felul în care joc, dar sunt multe alte lucruri pe care le pot face în afara terenului pentru a contribui la educarea oamenilor, pentru a-i inspira, a-i uni și a le da putere”, afirma LeBron James.

La 41 de ani, baschetbalistul american evoluează în al 24-lea său sezon NBA, record al ligii, și a început o nouă etapă a carierei la Philadelphia 76ers. În primele două partide ale sezonului, el a demonstrat că poate contribui atât prin experiență și joc defensiv, cât și prin aportul ofensiv.