Javonte Smart s-a accidentat în partida cu Zadar, iar potrivit clubului baschetbalistul a suferit o fractură la nivelul falangei distale a degetului al doilea de la mâna dreaptă.

Smart a fost liderul echipei clujene în înfrângerea cu Zadar, din ABA League, scor 75-81, americanul marcând 25 de puncte, reușind să transforme șase dintre cele 11 aruncări de la distanță.

Baschetbalistul a petrecut 25 de minute și 29 de secunde pe teren, a mai contribuit cu două recuperări și două pase decisive și a încheiat partida cu un indice de eficiență de 25 de unități.

Smart, cel mai bun marcator al clujenilor

Importanța fundașului american în angrenajul lui Mihai Silvășan este evidențiată și de statisticile din actualul sezon.

În EuroCup, Smart a disputat opt partide și are medii de 15,6 puncte, 4,1 recuperări și 3,3 pase decisive, în aproximativ 29 de minute de joc pe meci. El este principalul marcator al lui U-BT Cluj în competiția europeană, a doua ca valoare la nivel continental.

În ABA League, americanul a evoluat tot în opt întâlniri, cu medii de 15 puncte, 2,8 recuperări și 3,8 pase decisive. Și în această întrecere ocupă primul loc în clasamentul marcatorilor echipei clujene.

Smart are 27 de ani și măsoară 1,93 metri. Înainte de a ajunge în România, a avut prezențe în NBA, la Milwaukee Bucks, Miami Heat și Philadelphia 76ers.

Vești încurajatoare în cazul lui Beslać

Nu toate veștile sunt însă nefavorabile pentru campioana României. Dušan Beslać a încheiat cu succes și cea de-a doua serie de infiltrații efectuate în Germania și a avansat în procesul de recuperare.

Baschetbalistul sârb urmează să înceapă alergările la viteză și exercițiile care presupun schimbări de direcție.

Estimările clubului sunt optimiste. Beslać ar putea reveni la antrenamentele alături de colegi chiar de săptămâna viitoare.

Trei convocări la naționale

Clubul din Cluj are trei jucători convocați la echipele naționale în această pauză internațională: Bogdan Nicolescu (România), Kristian Kullamae (Estonia) și Uroš Plavšić (Serbia).

Cei trei au fost convocați la reprezentativele țărilor lor pentru meciurile din ferestrele internaționale de calificare la Campionatul Mondial din 2027, respectiv Campionatul European din 2029.