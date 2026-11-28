Instalat pe banca tehnică a Rapidului în vara acestui an, Pancu a explicat că există o diferență între obiectivul stabilit la momentul venirii sale și așteptările pe care le are de la echipă în prezent.

„Să nu uităm că eu am venit în vară și obiectivul meu contractual e să terminăm în primele 6. Mai departe, știți foarte bine că nu pot să fiu mulțumit cu locul 6 sau locul 5. E o combinație, vedem cum terminăm aceste jocuri, cum va fi în iarnă”, a declarat Daniel Pancu, sâmbătă, la conferința de presă premergătoare întâlnirii cu FC Botoșani.

Tehnicianul a vorbit și despre principalele contracandidate ale Rapidului în lupta pentru campionat.

„Dinamo joacă un fotbal plăcut ochiului, bine structurat, rămas de la antrenorul din sezoanele trecute, cu mici ajustări cu jucători buni. Craiova e departe rău de tot ca nivel, pentru că e stabilă, are o structură, un sistem, jucători de Europa, jucători de națională. Iar noi avem fluctuații. Avem momente în care mă gândesc la faptul că putem fi campioni, avem și momente în care mă gândesc dacă să pronunț cuvântul «campion» sau nu, până în momentul de față”, a explicat antrenorul giuleștenilor.

Pancu a precizat că perioada următoare va fi importantă pentru stabilirea direcției echipei, în condițiile în care Rapid mai are de disputat patru partide de campionat și una de Cupa României până la finalul anului. După aceste meciuri, conducerea și stafful tehnic vor trebui să ia decizii și în privința eventualelor transferuri.

Rapid ocupă locul al doilea în clasament în prezent, cu 34 de puncte, la două puncte de liderul Universitatea Craiova.

Rapid o va întâlni duminică, pe teren propriu, pe FC Botoșani, de la ora 20:00, în etapa a 17-a a Superligii.