Formația pregătită de Daniel Pancu a început în forță partida de la Sfântu Gheorghe și a deschis scorul după numai 40 de secunde, prin Alexandru Dobre, care a reluat cu capul în plasă centrarea lui Claudiu Petrila. A fost cel mai rapid gol înscris în actuala ediție a campionatului.

Gazdele au restabilit egalitatea în minutul 16, prin Boris Cmiljanic, care a profitat de o eroare a fundașului Sinyan, a recuperat mingea și l-a driblat pe portarul Aioani înainte de a înscrie.

Rapid a revenit în avantaj imediat după pauză. În minutul 47, Olimpiu Moruțan a oferit o pasă excelentă peste apărarea covăsnenilor, iar Petrila a preluat balonul cu pieptul și a înscris cu un șut la colțul lung.

Sepsi a încercat să revină în joc în ultima parte a întâlnirii și a fost aproape de egalare. Șuturile lui Cîmpean și Păun au pus în dificultate defensiva giuleșteană, însă portarul Marian Aioani a intervenit salvator.

Scorul final, 3-1, a fost stabilit în minutul 90+2 de Mohammed Kamara, care a profitat de o ieșire greșită a portarului Lazar, i-a luat mingea și a condus-o până în poarta goală.

Meciul s-a disputat în condiții meteorologice dificile, la Sfântu Gheorghe fiind înregistrate temperaturi de minus un grad Celsius și ninsoare slabă.

În urma acestui succes, Rapid a urcat pe locul al doilea în clasamentul Superligii, având 34 de puncte, devansând pe Dinamo București, care a rămas la 33 de puncte. Lider se menține Universitatea Craiova, cu 36 de puncte.

Sepsi suferă prima înfrângere din ultimele trei etape și rămâne la 18 puncte, ocupând locul 11.