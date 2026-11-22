Partida disputată pe stadionul „Francisc Neuman” a început excelent pentru echipa antrenată de Filipe Coelho. Ștefan Baiaram a deschis scorul în minutul 18, după o pasă a lui Nicușor Bancu, și a reușit dubla șase minute mai târziu.

Alexandru Cicâldău a majorat avantajul oaspeților în minutul 32, iar Universitatea Craiova a intrat la pauză cu un avantaj de trei goluri.

În repriza secundă, Nikola Stevanovic a înscris cu capul, în minutul 53, după o centrare a lui Cicâldău, ducând scorul la 4-0.

UTA Arad a încercat să revină în meci și a marcat de două ori în numai șase minute, prin Denis Țăroi în minutul 66 și Marinos Tzionis, în minutul 72.

Craiovenii au reacționat însă rapid. Adrian Rus, introdus pe teren în repriza secundă, a înscris cu capul în minutul 76, iar Monday Etim a stabilit scorul final, 6-2, în minutul 85.

Universitatea Craiova ocupă primul loc în Superligă, cu 36 de puncte după 16 etape, la trei puncte de Dinamo București.

UTA Arad rămâne pe poziția a zecea, cu 18 puncte.