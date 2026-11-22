Marquez avea nevoie să termine cursa între primii nouă pentru a-și asigura matematic titlul mondial, cu o etapă înainte de finalul sezonului 2026, scrie Reuters.

Spaniolul, în vârstă de 33 de ani, a preferat să piloteze prudent, încheind cursa pe locul opt.

Victoria i-a revenit italianului Marco Bezzecchi (Aprilia), urmat de Jorge Martín (Aprilia) și Raúl Fernández (Trackhouse).

Prin acest succes, Márquez a ajuns la opt titluri mondiale în clasa-regină, egalându-l pe legendarul Giacomo Agostini.

Spaniolul a mai câștigat campionatul MotoGP în 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 și 2025.

Performanța este cu atât mai importantă cu cât pilotul Ducati a trecut prin numeroase accidentări în ultimii ani, iar în actualul sezon a suferit două intervenții chirurgicale.

„Știu cât de mult am suferit. Știu că, la mijlocul sezonului, fanii credeau în mine mai mult decât credeam eu însumi. Dar am continuat să lupt, am continuat să dau tot ce am mai bun”, a declarat Márquez.