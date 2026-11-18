Pilotul echipei Ducati a avut parte de o perioadă mai liniștită la Madrid, după Marele Premiu din Qatar, concentrându-se asupra pregătirii fizice și recuperării. Marc Márquez consideră că zilele petrecute departe de circuit l-au ajutat să își recapete energia înaintea unui weekend care ar putea fi decisiv pentru lupta la titlu.

„Mental mă simt bine și cred că acest lucru este fundamental pentru a putea aborda acest moment al sezonului. Acum, obiectivul este să ajung la Portimão în cele mai bune condiții posibile. După efortul depus în ultimele curse, în aceste zile m-am concentrat foarte mult pe pregătirea fizică și pe toate detaliile care mă pot ajuta să mă recuperez”, a declarat Márquez la un eveniment organizat de unul dintre sponsorii săi.

„Vreau să ajung în weekendul de cursă cu energie, concentrat și pregătit pentru orice va urma. Suntem în etapa decisivă a sezonului și trebuie să continuăm să facem lucrurile așa cum le-am făcut până acum, fără să pierdem din vedere obiectivul nostru”, a adăugat pilotul spaniol.

Márquez poate închide lupta pentru titlu în Portugalia

Marele Premiu al Portugaliei reprezintă a doua șansă pentru Márquez de a-și asigura titlul mondial la clasa regină în 2026. Spaniolul țintește al zecelea titlu mondial din carieră, la toate categoriile, o performanță care ar consolida și mai mult locul său în istoria motociclismului.

Un eventual titlu în 2026 l-ar duce pe Marc Márquez la zece titluri mondiale în toate categoriile, peste cele nouă cucerite de marele său rival Valentino Rossi. Spaniolul are deja șapte titluri la clasa regină MotoGP, la egalitate cu italianul, iar un nou triumf l-ar duce la opt, egalând recordul lui Giacomo Agostini în categoria 500cc/MotoGP.

Totuși, Agostini rămâne liderul absolut al istoriei motociclismului, cu 15 titluri mondiale în toate clasele, dintre care opt la categoria regină.

Circuitul de la Portimão, cunoscut pentru diferențele importante de nivel și succesiunea rapidă de viraje, este considerat unul dintre cele mai solicitante trasee din calendarul MotoGP.

Cum poate Marc Márquez să câștige titlul mondial în weekend

Marc Márquez are un avantaj de 60 de puncte față de Jorge Martin și de 74 de puncte în fața lui Marco Bezzecchi înaintea Marelui Premiu al Portugaliei. Cu numai 74 de puncte rămase în joc în ultimele două etape ale sezonului, pilotul spaniol este foarte aproape de un nou titlu mondial.

Prima oportunitate de a deveni campion la etapa programată în weekend poate apărea chiar sâmbătă, în cursa Sprint. Cel mai simplu scenariu pentru pilotul Ducati este să câștige această cursă, rezultat care i-ar asigura matematic titlul.

Márquez poate deveni campion și dacă termină Sprintul pe locul al doilea, cu condiția ca Jorge Martin să nu ocupe o poziție mai bună decât locul al treilea. Spaniolul poate încheia chiar pe locul al optulea și să își asigure titlul, cu condiția să obțină cu cel puțin două puncte mai mult decât principalul său rival.

De asemenea, dacă Márquez obține cel puțin un punct în cursa Sprint, Marco Bezzecchi va ieși matematic din lupta pentru titlul mondial, indiferent de rezultatul italianului.

În cazul în care nu reușește să închidă lupta pentru campionat sâmbătă, Márquez va avea la dispoziție și cursa de duminică. Obiectivul său va fi să încheie întregul weekend cu un avantaj de cel puțin 37 de puncte față de Jorge Martin. Acesta este numărul maxim de puncte care va mai putea fi câștigat în ultima etapă a sezonului, programată la Valencia.

Un eventual egal la puncte la finalul campionatului l-ar avantaja tot pe Márquez. Spaniolul are șapte victorii în cursele principale de Grand Prix în acest sezon, față de una singură a lui Martin, astfel că ar câștiga departajarea.