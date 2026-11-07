MotoGP. Marc Márquez poate deveni campion mondial în Qatar. Etapă controversată din cauza conflictului din Orientul Mijlociu

Etapa din Qatar, programată inițial în aprilie, a fost reprogramată pentru perioada 6-8 noiembrie din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. În ciuda îngrijorărilor exprimate de piloți și echipe, organizatorii MotoGP au decis să mențină competiția, după consultări cu autoritățile din Qatar, oficialii circuitului Lusail, consilieri independenți în materie de securitate și reprezentanți ai federațiilor implicate.

Mai mulți piloți au criticat decizia organizatorilor de a menține cursa în calendar, iar constructorul Yamaha a decis să nu participe la competiție, invocând restricțiile de călătorie impuse la nivelul companiei.

Márquez, pilotul echipei Ducati, conduce clasamentul mondial cu un avans de 44 de puncte față de principalul său urmăritor, Jorge Martin, și de 67 de puncte față de Marco Bezzecchi. Spaniolul poate câștiga matematic titlul în Qatar, dacă obține suficiente puncte în raport cu cei doi rivali în cursele de sâmbătă și duminică. Pentru a închide lupta înaintea ultimelor două etape, trebuie să acumuleze cu cel puțin 30 de puncte mai mult decât Martin și cu opt mai mult decât Bezzecchi pe parcursul weekendului.

Mai mulți piloți au cerut garanții de securitate

Nemulțumirile legate de deplasarea în Qatar au fost exprimate în repetate rânduri în paddock-ul MotoGP, în special la Marele Premiu al Malaeziei. Aproximativ trei sferturi dintre piloți au susținut un document prin care solicitau organizatorilor garanții suplimentare înainte de a accepta deplasarea la Doha.

Printre cerințe s-au numărat un plan de evacuare pentru toate persoanele prezente în paddock, asigurări de viață, medicale și pentru repatriere, precum și asumarea explicită de către organizatorii campionatului a responsabilității pentru eventualele incidente provocate de o escaladare a conflictului.

Piloții au fost nemulțumiți în special de faptul că garanțiile oferite de autoritățile din Qatar nu erau asumate direct de conducerea campionatului. Negocierile nu au dus la acceptarea tuturor solicitărilor.

Jack Miller, pilot al echipei Pramac, și-a exprimat deschis opoziția față de deplasare.

La rândul său, Francesco Bagnaia a recunoscut că piloții au primit aproape toate garanțiile solicitate, dar că unele cerințe au rămas nesoluționate.

Și Marc Márquez și-a exprimat rezervele înaintea etapei din Qatar. Întrebat dacă este îngrijorat de prezența într-o regiune afectată de conflict, spaniolul a spus că ar prefera să se afle în altă parte.

„Mi-aș dori să fiu în altă parte. Din acest motiv, am venit cu ultimul zbor posibil și voi pleca cu primul zbor posibil. Dar suntem aici, pregătiți să concurăm și pe deplin concentrați”, a declarat liderul clasamentului mondial, la conferința de presă premergătoare Marelui Premiu.

Yamaha și Pramac lipsesc de la etapa din Qatar

Cea mai importantă consecință a controverselor a fost decizia constructorului japonez Yamaha de a nu participa la Marele Premiu al Qatarului. Hotărârea vizează atât echipa de uzină, cât și formația satelit Pramac, ceea ce înseamnă absența a patru piloți: Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller și Augusto Fernandez.

Yamaha a explicat că, după o nouă evaluare a situației din Orientul Mijlociu, nu a identificat suficiente motive pentru a modifica restricțiile de călătorie aplicate la nivelul întregii companii.

Decizia a fost luată independent de măsurile de securitate anunțate de organizatorii MotoGP și de autoritățile din Qatar. Restricțiile au fost menținute și în contextul recomandărilor autorităților japoneze privind evitarea călătoriilor neesențiale în regiune.

„Yamaha rămâne pe deplin angajată în campionatul MotoGP și așteaptă revenirea în competiție la Marele Premiu al Portugaliei”, a transmis constructorul japonez.

Organizatorii MotoGP și-au exprimat dezamăgirea față de decizia Yamaha, susținând că au oferit tuturor echipelor informațiile și garanțiile necesare pentru desfășurarea competiției. Aceștia au precizat că nu au primit informații care să justifice modificarea planurilor pentru etapa din Qatar și au avertizat că absența constructorului japonez poate avea consecințe contractuale și sportive.

Ducati, Aprilia, KTM și Honda au confirmat participarea echipelor lor la Grand Prix-ul din Qatar, în ciuda rezervelor exprimate anterior de mai mulți membri ai paddock-ului.

Marc Márquez poate egala recordul de titluri mondiale

Pentru Marc Márquez, etapa de la Lusail reprezintă o oportunitate importantă de a obține al zecelea titlu mondial din carieră și al optulea la categoria regină, ceea ce ar reprezenta egalarea recordului deținut de italianul Giacomo Agostini.

Cursa sprint este programată sâmbătă, de la ora 18:00, iar Marele Premiu, duminică, de la aceeași oră.

După cursa din Qatar, campionatul va continua cu Marele Premiu al Portugaliei și cel al Valenciei.