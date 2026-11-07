A mers complet dezbrăcat în cantonament. Legendarul portar campion mondial la 40 de ani dezvăluie cea mai nebună întâmplare cu Gascoigne

În timp ce mânca alături de echipă, antrenorul Dino Zoff a văzut o siluetă dincolo de geam. Era Paul Gascoigne, complet gol.

„Mister, eu știut tu nevoie de mine, eu venit, dar nu avut timp să mă îmbrac”, i-a spus fotbalistul englez, într-o italiană stricată. Zoff a povestit întâmplarea într-un interviu acordat cotidianului La Repubblica.

Cu o seară înainte, în cantonamentul lui Lazio, Gascoigne îi anunțase că vrea să plece acasă, la iubita lui. Zoff nu l-a putut convinge să rămână. După episod, l-a trimis acasă, deși voia să-l folosească în meci. Își amintește totuși de el cu afecțiune: un talent incredibil, un om care te înduioșa și pe care l-a iubit mult. „Artiștii se admiră, nu se judecă”, spune fostul portar.

„Faci pe farmacistul, din întâmplare?”

Născut în 1942, la Mariano del Friuli, Zoff are 84 de ani. A apărat poarta lui Juventus, Napoli și a naționalei, apoi a fost selecționerul Italiei. Responsabilitatea personală a învățat-o de la tatăl său. După un gol ciudat, tânărul portar s-a scuzat spunând că nu se așteptase la acel șut. Tatăl i-a răspuns cu o întrebare: „Faci pe farmacistul, din întâmplare?”.

Debutul în Serie A, cu Udinese, a fost un coșmar: a primit cinci goluri la Florența. Ca să uite, s-a dus la cinema, dar în pauză jurnalul de actualități a difuzat chiar imagini din acel meci. Zoff povestește că a alunecat pe scaun până aproape de podea. Dacă nu reușea în fotbal, ar fi devenit mecanic. „Nu mă descurcam rău cu pistoanele”, spune el.

Mondialul de la 40 de ani și telegrama lui Pertini

Enzo Bearzot l-a ales pentru Mondialul din 1982, când avea 40 de ani. Pe drumul de întoarcere de la Madrid, a jucat scopone, un joc de cărți, în echipă cu președintele Sandro Pertini, și a pierdut în fața lui Causio și Bearzot. Peste două săptămâni, poștașul i-a adus o telegramă de la Pertini, care își cerea scuze pentru o greșeală făcută în timpul jocului și spera să-și ia revanșa. Zoff o păstrează și acum.

Cearta cu Berlusconi

În 2000, ca selecționer, Zoff a dus Italia în finala Campionatului European, pierdută cu Franța prin golul de aur. Silvio Berlusconi, pe atunci aspirant la funcția de premier, i-a criticat deciziile, numindu-le nedemne. Zoff și-a dat demisia. „Nu pot lua lecții de demnitate de la domnul Berlusconi”, spune el și acum.

În fotbal, explică fostul portar, te poți certa și poți răsturna mesele, dar până la urmă totul se termină cu o împăcare. În acest context, consideră demisia lui un „gest revoluționar”. Știa că va plăti pentru ea și crede că „într-un fel” cariera lui de antrenor s-a încheiat atunci.

În realitate, Zoff a mai antrenat Lazio în 2001 și Fiorentina în 2005.