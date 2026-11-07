Chivu și Fabregas, față în față. Ce s-a întâmplat în culise înainte ca românul să ajungă la Inter

În vara lui 2025, când Simone Inzaghi a plecat brusc de la Inter, iar Campionatul Mondial al Cluburilor era aproape, Beppe Marotta și Piero Ausilio i-au sondat pe Cesc Fabregas. Antrenorul spaniol se afla la Londra, la aniversarea soției sale, potrivit presei italiene. Planul B era însă deja scris: Cristian Chivu.

Duminică, cei doi se întâlnesc din nou, pe San Siro, în meciul Inter-Como.

O discuție de formă

Întâlnirea cu Fabregas a fost puțin mai mult decât o formalitate. Spaniolul își legase deja viitorul de Como, unde voia să construiască un club mare înainte de un eventual salt în Premier League sau la Barcelona.

Pentru Inter a fost mai ales un sondaj, util pentru a vedea ce face concurența în lupta pentru titlu. Chivu a întors mașina pe autostradă ca să spună „da” Interului și a câștigat imediat o dublă istorică, campionatul și Cupa Italiei. Fabregas, la rândul lui, continuă să impresioneze cu „Como recordurilor”.

Trei victorii din patru

Între cei doi nu există rivalitate, ci respect reciproc. Chivu vine în acest meci cu un bilanț favorabil: l-a învins pe Fabregas de trei ori în patru meciuri directe.

Inter este singura echipă de la care Como lui Fabregas nu a reușit să ia niciun punct în cele două sezoane de Serie A.

Revanșa după derby

Inter vine după înfrângerea cu 1-3 din derbiul cu Milan, dar și după victoria cu 3-0 pe terenul lui Feyenoord, în Liga Campionilor. Como a câștigat ultimele patru meciuri de campionat și s-a impus cu 9-1 pe terenul lui Lens, în Liga Campionilor.

Meciul se joacă duminică, 8 noiembrie, de la ora 19:00, ora României.