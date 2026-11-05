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Cesc Fàbregas, după victoria istorică a lui Como din Liga Campionilor: „Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ”

Antrenorul lui Como, Cesc Fàbregas, a îndemnat echipa să nu se lase cuprinsă de entuziasm după victoria categorică, scor 9-1, obținută miercuri cu Lens, în etapa a patra a fazei ligii din Liga Campionilor, devenind a doua formație din istorie care marchează 9 goluri într-un meci din competiție.
Cesc Fàbregas, după victoria istorică a lui Como din Liga Campionilor: „Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ”
sursă foto: Antonio Saiai/LaPresse via ZUMA Press/dpa
Petre Apostol
05 nov. 2026, 04:26, Sport
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„A fost o seară extraordinară pentru Como, pentru toți suporterii noștri și pentru mulți dintre tinerii jucători care abia își încep carierele. Dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, să fim modești și să continuăm să muncim din greu. Este ceva ce trebuie să învățăm mereu”, a declarat tehnicianul spaniol Cesc Fàbregas după partidă.

Fostul internațional spaniol a insistat că succesul nu trebuie să le dea jucătorilor impresia că obiectivele sezonului au fost deja îndeplinite.

„Trebuie să învățăm din acest moment, să nu ne lăsăm influențați de entuziasmul succesului și să nu credem că treaba este deja făcută. Trebuie să știm să spunem: «A fost o zi bună, mergem mai departe și încercăm să continuăm cu evoluții bune»”, a adăugat Fàbregas.

Recorduri egalate

Como a învins-o pe Lens cu 9-1, stabilind un record pentru cele mai multe goluri marcate de o echipă oaspete într-un singur meci din istoria Ligii Campionilor. Diferența de opt goluri egalează cele mai categorice victorii din competiție, reușite anterior de Liverpool, 8-0 cu Beşiktaş în 2007, și Real Madrid, 8-0 cu Malmö în 2015.

Como a devenit a doua echipă care înscrie nouă goluri într-un meci din competiție, după Bayern München, învingătoare cu Dinamo Zagreb, scor 9-2, pe 17 septembrie 2024.

Atacantul grec Anastasios Douvikas a reușit un hat-trick, devenind primul jucător din istoria clubului italian care marchează de trei ori într-un meci din competițiile europene. Argentinianul Nico Paz a contribuit cu un gol și două pase decisive. Mijlocașul lui Como este liderul competiției la contribuții la gol, cu trei goluri și cinci pase decisive după primele patru etape.

Como a ajuns la 19 goluri marcate în primele patru partide din actuala ediție a Ligii Campionilor și ocupă locul al patrulea în clasament, cu nouă puncte.

Echipa lui Cesc Fàbregas va întâlni Inter Milano, formație antrenată de românul Cristian Chivu, în meciul următor, duminică, în Serie A.

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