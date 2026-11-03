Cristian Chivu, după succesul lui Inter în Liga Campionilor cu Feyenoord: Am demonstrat că putem reacționa

„Am înțeles anumite lucruri care nu funcționau și le-am pus în practică. Am demonstrat că suntem o echipă și că putem reacționa. Ne confruntăm permanent cu problemele, încercăm să ne corectăm greșelile și să devenim mai buni. Rezultatul a fost important”, a afirmat antrenorul român Cristian Chivu, după victoria de la Rotterdam.

„Un derby pierdut nu șterge tot ceea ce am făcut. Mai avem mult drum de parcurs”, a mai spus Chivu.

Chivu a evidențiat în special organizarea tactică și intensitatea arătate de jucătorii săi pe De Kuip, unul dintre cele mai dificile terenuri din fotbalul neerlandez.

„A fost o prestație foarte bună din punctul de vedere al organizării și intensității. Am făcut un meci important pe un teren dificil. Clubul, conducerea și proprietarii sunt cu toții conștienți de valoarea acestui grup. De mulți ani încercăm să ducem această echipă la un nivel înalt și nu am avut niciodată îndoieli în privința valorii sale”, a adăugat tehnicianul.

Antrenorul a vorbit și despre importanța reacției după un eșec.

„Fotbalul te poartă uneori pe drumuri ciudate, iar singura cale de a reveni pe drumul cel bun este să reacționezi. Noi am făcut-o”, a declarat Chivu.

Bisseck, Esposito și Zielinski au adus victoria la Rotterdam

Inter a rezolvat în mare parte partida încă din prima repriză. Yann-Aurel Bisseck a deschis scorul în minutul 8, cu un șut plasat cu piciorul stâng, după o acțiune în care a fost implicat și Djed Spence.

Pio Esposito a majorat avantajul în minutul 34, după o incursiune a lui Spence pe partea dreaptă, încheiată cu o centrare în careu. Atacantul italian a câștigat duelul aerian și a trimis mingea în poartă cu o lovitură de cap.

Piotr Zielinski a stabilit scorul final în minutul 54, cu un șut precis de la marginea careului, după o pasă primită de la Nicolò Barella.

Inter a obținut astfel a doua victorie consecutivă în Liga Campionilor, după succesul cu 1-0 în fața lui Șahtior Donețk, și a ajuns la șase puncte după patru etape, în urma înfrângerilor cu Real Madrid și Club Brugge din primele două partide.

Următoarele adversare ale formației pregătite de Cristian Chivu în faza ligii sunt VfB Stuttgart, pe teren propriu, Borussia Dortmund, în deplasare, Liverpool, la Milano, și Slovan Bratislava, în deplasare.