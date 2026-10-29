Cristi Chivu, mesaj dur după victoria lui Inter cu Venezia: „Dacă aș fi putut, aș fi schimbat toată echipa la pauză”

Inter a avut nevoie de două autogoluri ale adversarilor, venite în ultimele minute, pentru a obține cele trei puncte, transmite Sky Sport Italia. Venezia a creat mai multe ocazii periculoase, iar portarul Ivan Provedel a avut intervenții decisive. La final, Chivu a recunoscut că rezultatul a fost mai bun decât jocul echipei sale.

Chivu: „Am fost puțin și norocoși”

„Ne-a lipsit energia, am fost lenți în anumite momente și ne-a surprins blocul lor defensiv jos, deși știam că așa vor juca. Am fost lenți în construcție și în atacarea spațiilor, dar astfel de lucruri se întâmplă când joci din trei în trei zile”, a declarat el.

Tehnicianul român a admis că Inter a avut și noroc pentru a câștiga partida. „Am fost puțin și norocoși astăzi. Nu știu dacă a contat mai mult norocul sau faptul că am crezut în victorie cu toate resursele pe care le aveam”, a explicat el.

🚨🇮🇹 | OWN GOAL BY REDOUANE HALHAL YES, ANOTHER OWN GOAL FROM VENEZIA! INCREDIBLE! Venezia 0-2 Inter. https://t.co/syl3g4k5Cv — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) October 28, 2026

Chivu a efectuat trei schimbări la pauză, renunțând la Stankovic, Sucic și Bisseck pentru a modifica ritmul jocului. „Am avut nevoie să provoc o reacție. Dacă aș fi putut, probabil aș fi schimbat toată echipa”, a afirmat antrenorul.

Meciul cu Venezia i-a amintit lui Chivu de o înfrângere din 2010

Cristian Chivu a comparat prestația echipei sale cu un episod din perioada în care evolua pentru Inter Milano. Este vorba despre înfrângerea cu 1-3 în fața Cataniei, din sezonul 2009-2010, când formația pregătită de José Mourinho avea să câștige ulterior campionatul Italiei, Cupa Italiei și Liga Campionilor.

Antrenorul a mai explicat că astfel de partide apar inevitabil într-un sezon aglomerat, atunci când jucătorii intră pe teren cu puține resurse fizice și mentale și cred că pot obține victoria cu un efort minim. Inter a ajuns la opt victorii și un rezultat de egalitate în primele nouă etape, cel mai bun început de sezon al clubului în era victoriei recompensate cu trei puncte.

Urmează derby-ul cu AC Milan

Antrenorul român consideră că echipa trebuie să-și îmbunătățească jocul, în ciuda rezultatelor excelente. Principala preocupare este recuperarea fizică și mentală a fotbaliștilor înaintea derby-ului cu AC Milan, programat sâmbătă, 31 octombrie. Chivu a subliniat că menținerea concentrării reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru o echipă care a câștigat trofee în sezonul precedent și evoluează la fiecare trei zile.