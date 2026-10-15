Seară cu victorii categorice pentru AC Milan și Leverkusen în Europa League. Lyon a trecut de Crystal Palace

Lyon a învins Crystal Palace cu 3-2, iar duelurile Royale Union Saint-Gilloise – Real Sociedad și Sparta Praga – Lillestrom s-au încheiat la egalitate, 1-1.

Cisse, hat-trick pentru AC Milan la Salzburg

AC Milan a obținut una dintre cele mai clare victorii ale serii, 4-0 pe terenul lui Salzburg. Alphadjo Cisse a fost protagonistul formației italiene, cu trei goluri înscrise în primele 49 de minute.

Cisse a deschis scorul în minutul 15, după pasa lui Omari Hutchinson, și a făcut 2-0 în minutul 32, fiind servit de Davide Bartesaghi. Atacantul și-a completat hat-trick-ul imediat după pauză, în minutul 49, din pasa lui Adrien Rabiot.

Gonçalo Ramos, intrat pe teren în repriza secundă, a stabilit scorul final, 4-0, în minutul 72.

Deși Salzburg a avut o posesie ușor superioară, 52%, Milan și-a creat ocaziile mai importante, cu șase oportunități mari, față de una a gazdelor.

Leverkusen, patru goluri la Poznan. Schick a transformat două penalty-uri

Bayer Leverkusen s-a impus tot cu 4-0, în deplasare cu Lech Poznan, după ce a rezolvat practic partida încă din prima repriză.

Patrik Schick a deschis scorul din penalty în minutul 29, iar Malik Tillman a majorat avantajul germanilor trei minute mai târziu. Schick a transformat o nouă lovitură de la 11 metri în minutul 41 și a dus scorul la 3-0 înainte de pauză.

Ibrahim Maza a înscris ultimul gol al partidei în minutul 89, din pasa lui Andrea Moreira.

Leverkusen a dominat și statistic întâlnirea, cu 61% posesie și 22 de șuturi, față de zece ale formației poloneze.

Sunderland a întors meciul cu Torreense în minutul 90+3

Unul dintre cele mai dramatice meciuri ale intervalului s-a disputat între Torreense și Sunderland. Formația portugheză a intrat în avantaj la pauză, dar englezii au revenit și au câștigat cu 2-1 printr-un gol înscris în al treilea minut al prelungirilor.

Torreense a avut un gol anulat pentru fault în minutul 24, înainte ca Volnei să deschidă scorul în minutul 37, din pasa lui Ayman Oudrhiri.

Sunderland a egalat în minutul 67. Noah Ahoka a înscris după ce a fost servit de Nordi Mukiele. Când partida părea să se îndrepte spre remiză, Noah Sadiki a marcat în minutul 90+3, din pasa lui Granit Xhaka, și a adus victoria echipei engleze.

Sunderland a controlat mare parte din joc și a încheiat partida cu 22 de șuturi, față de numai trei ale adversarilor, și cu o posesie de 61%.

Lyon a rezistat revenirii lui Crystal Palace

Olympique Lyon a câștigat cu 3-2 duelul cu Crystal Palace, după un meci în care francezii au condus cu două goluri încă de la pauză.

Corentin Tolisso a deschis scorul în minutul 8, iar Ernest Nuamah a făcut 2-0 în minutul 45+2.

Crystal Palace a redus diferența prin Yeremy Pino, în minutul 50, însă Pavel Sulc, intrat de pe banca de rezerve, a refăcut avantajul de două goluri al lui Lyon în minutul 76.

Daichi Kamada a înscris pentru 3-2 în minutul 81, dar formația engleză nu a mai reușit să egaleze.

Lillestrom a egalat Sparta Praga în prelungiri

Sparta Praga a fost la câteva minute de victorie în partida de pe teren propriu cu Lillestrom, încheiată însă 1-1.

Josimar Alcocer, introdus la pauză de formația cehă, a deschis scorul în minutul 56. Avantajul gazdelor a rezistat până în primul minut al prelungirilor, când Thomas Lehne Olsen a înscris pentru Lillestrom, din pasa lui Gustav Nordh, și a stabilit rezultatul final.

Sparta a avut 15 șuturi, față de șase ale adversarilor, și 53% posesie.

Real Sociedad, egalată în minutul 88

Tot 1-1 s-a încheiat și partida dintre Royale Union Saint-Gilloise și Real Sociedad. Spaniolii au deschis scorul imediat după pauză, prin Beñat Turrientes, introdus pe teren la începutul reprizei secunde.

Real Sociedad a păstrat avantajul până în minutul 88, când Sekou Keita, și el intrat pe parcursul reprizei secunde, a marcat golul egalizator pentru formația belgiană.

Union Saint-Gilloise a avut mai multe ocazii, încheind meciul cu 16 șuturi, comparativ cu cinci ale formației spaniole.

Omonia, victorie cu 3-0 la Celje

Omonia Nicosia a câștigat cu 3-0 în deplasarea cu Celje. Jearl Margaritha Montnor a deschis scorul în minutul 16, iar Muamer Tankovic a majorat avantajul ciprioților în minutul 59.

Soualiho Meïté Coulibaly a stabilit rezultatul final în minutul 84. În prima repriză, câte un gol al fiecărei formații fusese anulat, reușita Omoniei din minutul 9 pentru henț, iar cea a gazdelor din minutul 45+1 pentru ofsaid.

AZ Alkmaar a trecut de Hapoel Beer Sheva

AZ Alkmaar a învins Hapoel Beer Sheva cu 2-1, toate cele trei goluri fiind înscrise după pauză.

Peer Koopmeiners a deschis scorul în minutul 49, însă Amankwah Forson a egalat șase minute mai târziu. Mexx Meerdink a adus victoria gazdelor în minutul 77, când a transformat o lovitură de la 11 metri.

AZ a avut 59% posesie și 15 șuturi, în timp ce Hapoel Beer Sheva a încheiat partida cu șase șuturi.