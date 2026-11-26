AC Milan a reușit una dintre cele mai spectaculoase reveniri ale serii, după ce a învins-o pe Olympiacos, scor 4-2, în deplasarea de la Pireu. Formația pregătită de Ruben Amorim a fost condusă cu 2-0, însă a marcat de patru ori în repriza secundă și a plecat cu toate punctele.

Grecii au deschis scorul în minutul 31, după un corner executat de Gustavo Sa. Lorenzo Pirola a reluat cu capul spre poartă, iar intervenția portarului Mike Maignan s-a transformat într-un autogol. Milan a avut o primă repriză dificilă, iar situația s-a complicat și mai mult imediat după pauză.

În minutul 49, Olympiacos a făcut 2-0. Koni De Winter a greșit o pasă în propria jumătate, Remo Freuler a recuperat balonul și i-a oferit o pasă excelentă lui Jota Silva. Portughezul a finalizat cu piciorul stâng, fără să-i lase șanse lui Maignan.

Ruben Amorim a reacționat prin introducerea lui Christian Pulisic și Yunus Musah, iar schimbările au contribuit la transformarea jocului. În minutul 56, Omari Hutchinson a recuperat mingea în propria jumătate și a pornit într-o cursă impresionantă, în care a parcurs aproximativ 50 de metri înainte să șuteze cu piciorul stâng. Execuția l-a surprins pe portarul Konstantinos Tzolakis, iar Milan a redus din diferență.

Egalarea a venit în minutul 63, tot după o acțiune construită de Hutchinson. Englezul a centrat din partea dreaptă, iar Alphadjo Cissé s-a desprins de adversarul direct și a înscris cu o lovitură de cap la colțul lung.

Milan a completat remontada în minutul 71. Hutchinson a fost din nou decisiv, a reușit să-și creeze spațiu în partea dreaptă și i-a trimis mingea lui Pulisic, care a finalizat spectaculos, din voleu, pe lângă portarul grec.

Olympiacos a încercat să revină în ultimele minute, dar italienii au profitat de spațiile lăsate în defensivă. În al cincilea minut al prelungirilor, după un contraatac pornit tot de Hutchinson, Pulisic l-a servit pe Diego Moreira, aflat la bara a doua. Portughezul a avut timp să-și pregătească execuția și a trimis mingea în plasă, stabilind scorul final, 4-2.

Succesul este extrem de important pentru AC Milan, care avea nevoie de puncte după un început dificil în actuala campanie europeană.

Dramă pentru Ionuț Radu. Celta Vigo a pierdut cu Bournemouth, deși englezii au jucat în inferioritate numerică

Celta Vigo, echipa portarului român Ionuț Radu, a suferit o înfrângere dureroasă pe teren propriu, scor 1-2, în fața lui Bournemouth. Internaționalul român a fost titular și și-a întâlnit fosta formație, la care a evoluat în sezonul 2023-2024.

Gazdele au început bine partida și au deschis scorul în minutul 19, prin veteranul Iago Aspas, care a finalizat după o pasă primită de la Javi Rueda.

Situația părea să devină și mai favorabilă pentru Celta în minutul 23, când fundașul Bafodé Diakité a fost eliminat, după o intervenție dură asupra lui Couhaib Driouech. Arbitrul a consultat imaginile VAR și a schimbat cartonașul galben în roșu.

Cu toate acestea, Bournemouth nu a cedat. În minutul 47, Álvaro Rodríguez a restabilit egalitatea cu o lovitură de cap, după o centrare venită de la Amine Adli.

Lovitura decisivă a fost dată în minutul 78, când brazilianul Rayan a finalizat o acțiune ofensivă a englezilor și a stabilit rezultatul final.

Celta a ratat o oportunitate importantă de a obține puncte în lupta pentru calificare, fiind a patra înfrângere din competiția europeană.

Benfica, umilită de Viktoria Plzeň

Cea mai mare surpriză a serii s-a produs în Cehia, unde Viktoria Plzeň a învins-o pe Benfica cu un categoric 4-0. Formația portugheză venea după patru victorii consecutive în competiție și avea maximum de puncte înaintea deplasării.

Gazdele au rezolvat practic partida în prima repriză, când au marcat de trei ori. Patrik Hrošovský a deschis scorul în minutul 30, Prince Adu a majorat avantajul în minutul 43, iar Christophe Kabongo a înscris pentru 3-0 un minut mai târziu.

Același Kabongo a punctat și imediat după reluare, în minutul 46, stabilind rezultatul final.

Bayer Leverkusen a câștigat la Zagreb

Bayer Leverkusen s-a impus cu 2-0 în deplasarea cu Dinamo Zagreb. Echipa germană a controlat confruntarea și a obținut o victorie importantă în lupta pentru calificarea directă în optimile de finală.

Malik Tillman a deschis scorul în minutul 10, iar Jarell Quansah a stabilit rezultatul final în minutul 45.

Marseille, victorie la limită cu Levski Sofia

Olympique Marseille a obținut toate cele trei puncte în fața bulgarilor de la Levski Sofia, scor 1-0.

Francezii au avut nevoie de o lovitură de pedeapsă transformată de Amine Gouiri, în minutul 28, pentru a tranșa confruntarea.

Remiză în Belgia și succes pentru Salzburg

Union Saint-Gilloise și Lech Poznań au terminat la egalitate, scor 2-2, într-o partidă în care polonezii au început mult mai bine și au condus cu 2-0 după numai 18 minute. Yannick Agnero a deschis scorul în minutul 15, iar Luis Palma a majorat avantajul trei minute mai târziu. Belgienii au revenit însă după pauză și au salvat un punct. Florucz a înscris în minutul 54, iar Rodriguez restabilit egalitatea în minutul 66.

Darius Olaru, jucătorul român al lui Union Saint-Gilloise, nu a evoluat în această partidă.

Red Bull Salzburg a câștigat cu 2-0 în fața formației Ararat-Armenia. Austriecii au tranșat meciul în repriza secundă, prin dubla lui Mazurek.