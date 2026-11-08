Inter, victorie clară cu Como în Serie A. Echipa lui Chivu se apropie la un punct de liderul Lazio

După înfrângerea din derby-ul cu AC Milan, Inter a oferit un răspuns convingător și a obținut a opta victorie în acest sezon de campionat. Formația lui Chivu a controlat jocul în fața unei echipe Como care venea după o serie de șase victorii consecutive în toate competițiile, inclusiv un spectaculos 9-1 cu Lens, în Liga Campionilor.

Inter a început foarte bine partida și a deschis scorul în minutul 12. Djed Spence a pătruns în flancul drept și a trimis o centrare pe jos, iar Francesco Pio Esposito a anticipat fundașul advers și a trimis mingea în plasă.

Nerazzurrii au continuat să pună presiune, iar în minutul 19 au majorat avantajul. Piotr Zieliński a centrat din partea dreaptă, defensiva lui Como nu a reușit să îndepărteze mingea, iar Marcus Thuram a profitat de oportunitate și a înscris pentru 2-0.

Inter a mai avut ocazii prin Federico Dimarco și Nicolò Barella, în timp ce Como a întâmpinat dificultăți în a construi acțiuni periculoase. Echipa lui Cesc Fàbregas nu a reușit să pună probleme serioase defensivei gazdelor în prima repriză.

Nico Paz a lovit bara în repriza secundă

După pauză, Inter a continuat să controleze partida și a fost aproape să înscrie din nou. Thuram a ratat o ocazie importantă în minutul 56, iar Federico Dimarco a încercat și el să-l învingă pe portarul advers.

Como a început să fie mai prezentă în atac după schimbările făcute de Fàbregas. Prima intervenție importantă a lui Josep Martínez a venit în jurul minutului 60, când portarul lui Inter a respins un balon trimis periculos de Nico Paz.

Argentinianul a fost aproape de gol și în minutul 83, când a șutat de la marginea careului și a trimis mingea în bara transversală. A fost cea mai mare ocazie a oaspeților, care nu au reușit însă să reducă diferența.

Inter a mai avut oportunități de a înscrie al treilea gol, însă nu a mai modificat tabela. S-a încheiat 2-0, iar echipa lui Cristian Chivu a obținut o victorie importantă în lupta pentru primele poziții.

„Era important să reacționăm după derby-ul pierdut. Nu putem să ne lingem rănile, ci trebuie să scoatem tot ce avem mai bun pentru a duce mai departe sezonul ambițios pe care vrem să-l facem. Astăzi am ridicat ritmul și intensitatea, am stat bine din punctul de vedere al calității, am făcut presingul corect, colectiv, și am gândit ca o echipă. Îi felicit pe băieții mei, au fost cu toții minunați”, a transmis Chivu, după meci.

Inter a urcat pe locul al doilea în Serie A

Succesul cu Como a dus-o pe Inter la 28 de puncte, pe poziția secundă a clasamentului. Nerazzurrii au trecut peste AS Roma, care are 27 de puncte, și se află la doar o lungime în spatele liderului Lazio.

Lazio a remizat duminică pe terenul lui Napoli, scor 1-1. Davide Frattesi a deschis scorul pentru Lazio în minutul 28, iar Napoli a egalat după pauză, în urma unui autogol al lui Alfonso Pedraza.

Lazio este neînvinsă după primele 11 etape. AC Milan, învingătoare cu 2-1 pe terenul lui Genoa, a ajuns la 24 de puncte și ocupă locul 4.