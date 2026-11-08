Omul din umbră. A costat doar 750.000 de euro, a venit din Serie B și azi e căpitan în Liga Campionilor

Toată lumea vorbește despre Como a lui Cesc Fàbregas. Echipa italiană joacă un fotbal ofensiv și curajos, iar în Liga Campionilor a ajuns pe locul patru. Cele mai multe priviri se îndreaptă spre Nico Paz și Anastasios Douvikas.

Cel care le face, însă, loc să strălucească este Lucas Da Cunha. Mijlocașul francez a costat doar 750.000 de euro, potrivit Sport.

De la transfer ieftin la căpitan

Da Cunha a venit la Como în ianuarie 2023, de la Nice. Pe atunci, clubul juca în Serie B și se lupta să nu retrogradeze. Francezul trecuse înainte pe la Rennes, Lausanne și Clermont, fără să se impună.

Astăzi are 25 de ani și poartă banderola de căpitan. În iulie și-a prelungit contractul, chiar înainte de debutul echipei în Liga Campionilor. „Lucas reprezintă tot ce vrem să construim la Como”, a spus atunci Fàbregas.

„Prelungirea lui Cesc pe teren”

Cifrele lui nu impresionează la prima vedere. În acest sezon are două goluri și o pasă decisivă în 14 meciuri, în toate competițiile. Unul dintre goluri a venit în victoria istorică de 9-1 cu Lens, din Liga Campionilor. A marcat la două minute după pauză, după o pasă de la Nico Paz.

Importanța lui se vede în altă parte. Da Cunha înțelege jocul foarte bine. Doar prin mișcările lui echilibrează echipa și le creează spații colegilor, uneori fără să atingă mingea. Jurnaliștii spanioli îl descriu drept „prelungirea lui Cesc pe teren”.

Fàbregas se bazează pe el. Cu 950 de minute jucate, este al cincilea cel mai folosit jucător de câmp din lot. Înaintea lui sunt doar Jacobo Ramón, Nico Paz, Yan Couto și Douvikas.

Unde joacă și ce urmează

Antrenorul îl folosește de obicei în dreapta lui Nico Paz, pe piciorul opus, pe partea lui Yan Couto. Din această zonă, Da Cunha alege bine când să intre spre centru și când să se lărgească pe flanc. Cu mingea la picior este sigur pe pase și vede jocul.

În ultima vreme a început să marcheze mai des, venind din linia a doua. Presa spaniolă se întreabă deja dacă marile cluburi ale Europei vor veni după el în vară.