Liverpool a făcut instrucție în Liga Campionilor: 6-3 cu LASK. Feyenoord a învins Como cu 3-2

Cele două partide care au dat startul serii au produs nu mai puțin de 14 goluri, englezii rezolvând practic meciul din Austria înainte de pauză, în timp ce duelul de la Rotterdam a rămas deschis până în ultimele secunde.

Liverpool a marcat de șase ori în Austria

Liverpool a dominat categoric prima parte a întâlnirii cu LASK și a deschis scorul în minutul 22. Konstantinos Tsimikas a executat un corner, iar Ronald Araujo a trimis cu capul în plasă.

Bradley Barcola a dublat avantajul doar două minute mai târziu, după o acțiune la care a contribuit Lewis Koumas. Atacantul francez a reușit dubla în minutul 37, când a fructificat pasa lui Florian Wirtz și a stabilit scorul pauzei, 3-0 pentru Liverpool.

Formația engleză a continuat ofensiva imediat după reluare. Jeremie Frimpong a făcut 4-0 în minutul 51, cu o lovitură de cap după centrarea lui Tsimikas.

LASK a redus diferența prin Robert Ljubicic, în minutul 63, dar Liverpool a răspuns rapid. Barcola a înscris din nou trei minute mai târziu, completându-și hat-trick-ul, iar Lewis Koumas a dus scorul la 6-1 în minutul 72.

Austriecii au avut o reacție târzie. Florian Flecker a marcat de două ori, în minutele 74 și 77, stabilind rezultatul final, 3-6.

Feyenoord a revenit după ce Como a deschis scorul

Mult mai echilibrată a fost partida de la Rotterdam. Como a preluat conducerea în minutul 18 prin Assane Diao, care a profitat de o minge rămasă liberă în careu.

Avantajul italienilor a rezistat însă numai două minute. Gjivai Zechiel a egalat pentru Feyenoord cu un șut puternic, iar la pauză scorul a rămas 1-1. Diao a fost nevoit să părăsească terenul în minutul 23 din cauza unei accidentări.

Feyenoord a trecut în avantaj în minutul 52, când Anis Hadj Moussa a finalizat din apropiere pentru 2-1.

Același Hadj Moussa a fost protagonistul fazei care a dus la al treilea gol. În minutul 81, șutul său din afara careului a lovit bara, iar faza s-a încheiat cu autogolul portarului Robert Sanchez, care a dus scorul la 3-1 pentru gazde.

Como nu a renunțat, iar Anastasios Douvikas a redus diferența în minutul 90+3. Reușita a venit însă prea târziu pentru formația italiană, iar Feyenoord s-a impus cu 3-2.

Partida de la Rotterdam a fost urmărită de 43.951 de spectatori.