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UEFA Champions League: Como, victorie istorică la Lens. Arsenal și Manchester City, învingătoare

Formația italiană Como a reușit cea mai categorică victorie a serii de miercuri din Liga Campionilor, impunându-se cu un incredibil 9-1 pe terenul francezilor de la Lens, rezultat care egalează recordul diferenței de scor din istoria competiției. Arsenal și Manchester City obțin victorii cu emoții.
UEFA Champions League: Como, victorie istorică la Lens. Arsenal și Manchester City, învingătoare
sursă foto: John Walton/PA Wire/dpa
Petre Apostol
05 nov. 2026, 00:08, Sport
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Como a dominat categoric partida din Franța, iar atacantul grec Anastasios Douvikas a reușit un hat-trick, înscrise în minutele 7, 32 și 57, ajungând la șase goluri în actuala ediție a Champions League.

Celelalte reușite ale italienilor au fost semnate de Nico Paz (40), Lucas Da Cunha (47), Marc-Oliver Kempf (53), Mattia Liberali (62), Martin Baturina (69) și Matteo Papaccioli (90+1). Pentru Lens a marcat Ruben Aguilar, în minutul 65.

Diferența de opt goluri egalează cele mai categorice victorii înregistrate vreodată în Liga Campionilor, obținute anterior de Liverpool, 8-0 cu Beşiktaş în 2007, și Real Madrid, 8-0 cu Malmö în 2015.

Manchester City și Arsenal câștigă în deplasare

Manchester City a obținut o victorie spectaculoasă, cu 3-2, pe terenul lui RB Leipzig, după ce formația germană a revenit de două ori în joc.

Englezii au deschis scorul în minutul 37, prin autogolul lui Castello Lukeba. Ridle Baku a egalat în minutul 49, însă Enzo Fernandez a readus-o pe City în avantaj, în minutul 58. Leipzig a restabilit din nou egalitatea prin Antonio Nusa (61), dar Erling Haaland a înscris golul victoriei în minutul 78.

Arsenal s-a impus cu 2-1 în deplasare la Slavia Praga. Noni Madueke a deschis scorul în minutul 9, iar Viktor Gyokeres a majorat avantajul londonezilor în minutul 38. Gazdele au redus din diferență prin Wiktor Nowak, în minutul 90+1, însă nu au mai avut timp pentru egalare.

Porto învinge Napoli, Dortmund câștigă în fața lui Betis

FC Porto a obținut prima victorie în actuala ediție a competiției, după un surprinzător 4-1 cu Napoli. Jan Bednarek a deschis scorul în minutul 11, iar Scott McTominay a egalat pentru italieni în minutul 43.

Portughezii au revenit în avantaj prin Gabri Veiga (73), Jakub Kiwior a înscris pentru 3-1 în minutul 80, iar Samu Aghehowa a stabilit rezultatul final din penalty, în minutul 90+1. Napoli a terminat partida în inferioritate numerică, după eliminarea lui Rafa Marin.

Borussia Dortmund a învins-o pe Real Betis cu 2-1. Fabio Silva a marcat primul gol al gazdelor în minutul 49, Aitor Ruibal a egalat în minutul 67, iar grecul Konstantinos Karetsas a înscris golul victoriei în minutul 72.

Club Brugge câștigă la Eindhoven. Dennis Man, rezervă

PSV Eindhoven a fost învinsă pe teren propriu de Club Brugge, cu 2-1. Belgienii au deschis scorul prin Nicolò Tresoldi, în minutul 25, iar japonezul Kodai Sano a restabilit egalitatea în minutul 54. Carlos Forbs a marcat golul victoriei oaspeților în minutul 65.

Internaționalul român Dennis Man a fost inclus în lotul formației olandeze, însă nu a fost utilizat de antrenorul Peter Bosz.

Viking obține o victorie clară cu Sabah

În Norvegia, Viking s-a impus cu 4-1 în fața formației azere Sabah, după ce oaspeții au deschis scorul prin Orphé Mbina, în minutul 11.

Erik Botheim a egalat în minutul 27, Zlatko Tripic a adus gazdele în avantaj în minutul 69, iar Henrik Falchener a majorat diferența în minutul 81. Botheim a stabilit scorul final în minutul 90+4, reușind dubla.

Real Madrid și Fenerbahçe, victorii cu 3-2 în primele meciuri ale serii

În primele partide ale zilei, Real Madrid a obținut o victorie dramatică în deplasare, 3-2 cu AEK Atena, după ce formația greacă a condus de două ori.

AEK a deschis scorul prin Aboubakary Koita, în minutul 12, iar Jude Bellingham a egalat în minutul 32. Stavros Pilios a readus formația elenă în avantaj în minutul 75, însă Kylian Mbappe a restabilit egalitatea trei minute mai târziu. Federico Valverde a adus victoria madrilenilor în prelungiri, în minutul 90+2, cu un șut spectaculos de la distanță.

La echipa gazdă, internaționalul român Răzvan Marin a intrat pe teren în minutul 60.

În celălalt meci, Fenerbahçe a învins Liverpool cu 3-2, după ce echipa engleză a condus de două ori. Trey Nyoni a deschis scorul pentru oaspeți, Mason Greenwood a egalat, iar Alexander Isak a readus Liverpool în avantaj în minutul 69. Archie Brown a restabilit egalitatea, iar Vedat Muriqi a marcat golul victoriei în minutul 79.

În urma acestui rezultat, Liverpool a suferit prima înfrângere din actuala fază a ligii.

După patru etape, Paris Saint-Germain și Real Madrid rămân singurele echipe cu parcurs perfect, ambele având câte 12 puncte.

Clasamentul Ligii Campionilor după patru etape:

  1. Paris Saint-Germain, 12 puncte (+15)
  2. Real Madrid, 12 puncte (+6)
  3. Arsenal, 10 puncte (+5)
  4. Como, 9 puncte (+13)
  5. FC Barcelona, 9 puncte (+8)
  6. Aston Villa, 9 puncte (+6)
  7. Manchester City, 9 puncte (+5)
  8. Liverpool, 9 puncte (+4)
  9. Club Brugge, 9 puncte (+4)
  10. Sporting CP, 9 puncte (+4)
  11. Real Betis, 9 puncte (+2)
  12. Borussia Dortmund, 9 puncte (+2)
  13. Bayern München, 8 puncte (+7)
  14. VfB Stuttgart, 7 puncte (+3)
  15. Inter Milano, 6 puncte (+2)
  16. LASK Linz, 6 puncte (+1)
  17. Manchester United, 6 puncte (0)
  18. Galatasaray, 6 puncte (-1)
  19. Fenerbahçe, 5 puncte (-5)
  20. AS Roma, 4 puncte (+2)
  21. Șahtior Donețk, 4 puncte (0)
  22. Viking, 4 puncte (-1)
  23. Atletico Madrid, 4 puncte (-1)
  24. PSV Eindhoven, 4 puncte (-1)
  25. Bodø/Glimt, 4 puncte (-5)
  26. FC Porto, 3 puncte (-1)
  27. Napoli, 3 puncte (-5)
  28. Villarreal, 3 puncte (-6)
  29. RB Leipzig, 3 puncte (-6)
  30. AEK Atena, 3 puncte (-6)
  31. Sabah FC, 3 puncte (-6)
  32. Feyenoord, 3 puncte (-7)
  33. Lens, 3 puncte (-12)
  34. Slavia Praga, 1 punct (-4)
  35. Lille, 1 punct (-6)
  36. Slovan Bratislava, 0 puncte (-16)

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