UEFA Champions League: Como, victorie istorică la Lens. Arsenal și Manchester City, învingătoare

Como a dominat categoric partida din Franța, iar atacantul grec Anastasios Douvikas a reușit un hat-trick, înscrise în minutele 7, 32 și 57, ajungând la șase goluri în actuala ediție a Champions League.

Celelalte reușite ale italienilor au fost semnate de Nico Paz (40), Lucas Da Cunha (47), Marc-Oliver Kempf (53), Mattia Liberali (62), Martin Baturina (69) și Matteo Papaccioli (90+1). Pentru Lens a marcat Ruben Aguilar, în minutul 65.

Diferența de opt goluri egalează cele mai categorice victorii înregistrate vreodată în Liga Campionilor, obținute anterior de Liverpool, 8-0 cu Beşiktaş în 2007, și Real Madrid, 8-0 cu Malmö în 2015.

Manchester City și Arsenal câștigă în deplasare

Manchester City a obținut o victorie spectaculoasă, cu 3-2, pe terenul lui RB Leipzig, după ce formația germană a revenit de două ori în joc.

Englezii au deschis scorul în minutul 37, prin autogolul lui Castello Lukeba. Ridle Baku a egalat în minutul 49, însă Enzo Fernandez a readus-o pe City în avantaj, în minutul 58. Leipzig a restabilit din nou egalitatea prin Antonio Nusa (61), dar Erling Haaland a înscris golul victoriei în minutul 78.

Arsenal s-a impus cu 2-1 în deplasare la Slavia Praga. Noni Madueke a deschis scorul în minutul 9, iar Viktor Gyokeres a majorat avantajul londonezilor în minutul 38. Gazdele au redus din diferență prin Wiktor Nowak, în minutul 90+1, însă nu au mai avut timp pentru egalare.

Porto învinge Napoli, Dortmund câștigă în fața lui Betis

FC Porto a obținut prima victorie în actuala ediție a competiției, după un surprinzător 4-1 cu Napoli. Jan Bednarek a deschis scorul în minutul 11, iar Scott McTominay a egalat pentru italieni în minutul 43.

Portughezii au revenit în avantaj prin Gabri Veiga (73), Jakub Kiwior a înscris pentru 3-1 în minutul 80, iar Samu Aghehowa a stabilit rezultatul final din penalty, în minutul 90+1. Napoli a terminat partida în inferioritate numerică, după eliminarea lui Rafa Marin.

Borussia Dortmund a învins-o pe Real Betis cu 2-1. Fabio Silva a marcat primul gol al gazdelor în minutul 49, Aitor Ruibal a egalat în minutul 67, iar grecul Konstantinos Karetsas a înscris golul victoriei în minutul 72.

Club Brugge câștigă la Eindhoven. Dennis Man, rezervă

PSV Eindhoven a fost învinsă pe teren propriu de Club Brugge, cu 2-1. Belgienii au deschis scorul prin Nicolò Tresoldi, în minutul 25, iar japonezul Kodai Sano a restabilit egalitatea în minutul 54. Carlos Forbs a marcat golul victoriei oaspeților în minutul 65.

Internaționalul român Dennis Man a fost inclus în lotul formației olandeze, însă nu a fost utilizat de antrenorul Peter Bosz.

Viking obține o victorie clară cu Sabah

În Norvegia, Viking s-a impus cu 4-1 în fața formației azere Sabah, după ce oaspeții au deschis scorul prin Orphé Mbina, în minutul 11.

Erik Botheim a egalat în minutul 27, Zlatko Tripic a adus gazdele în avantaj în minutul 69, iar Henrik Falchener a majorat diferența în minutul 81. Botheim a stabilit scorul final în minutul 90+4, reușind dubla.

Real Madrid și Fenerbahçe, victorii cu 3-2 în primele meciuri ale serii

În primele partide ale zilei, Real Madrid a obținut o victorie dramatică în deplasare, 3-2 cu AEK Atena, după ce formația greacă a condus de două ori.

AEK a deschis scorul prin Aboubakary Koita, în minutul 12, iar Jude Bellingham a egalat în minutul 32. Stavros Pilios a readus formația elenă în avantaj în minutul 75, însă Kylian Mbappe a restabilit egalitatea trei minute mai târziu. Federico Valverde a adus victoria madrilenilor în prelungiri, în minutul 90+2, cu un șut spectaculos de la distanță.

La echipa gazdă, internaționalul român Răzvan Marin a intrat pe teren în minutul 60.

În celălalt meci, Fenerbahçe a învins Liverpool cu 3-2, după ce echipa engleză a condus de două ori. Trey Nyoni a deschis scorul pentru oaspeți, Mason Greenwood a egalat, iar Alexander Isak a readus Liverpool în avantaj în minutul 69. Archie Brown a restabilit egalitatea, iar Vedat Muriqi a marcat golul victoriei în minutul 79.

În urma acestui rezultat, Liverpool a suferit prima înfrângere din actuala fază a ligii.

După patru etape, Paris Saint-Germain și Real Madrid rămân singurele echipe cu parcurs perfect, ambele având câte 12 puncte.

Clasamentul Ligii Campionilor după patru etape: