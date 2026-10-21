Bayern va juca fără vicecăpitanul Joshua Kimmich în meciul de gală din Champions League cu Arsenal

Kimmich nu a participat nici la antrenamentul de marți, absența sa fiind justificată inițial prin motive personale. Miercuri, Bayern a confirmat că mijlocașul nu va face parte din lotul pentru confruntarea cu formația londoneză.

„În urma decesul unei rude apropiate, Joshua Kimmich nu face parte din lot pentru meciul de astăzi cu Arsenal”, a transmis clubul german.

Bayern a solicitat, totodată, respectarea vieții private a fotbalistului și a familiei sale. Clubul a transmis condoleanțe lui Kimmich și celor apropiați.

Absență importantă pentru Bayern

Lipsa lui Kimmich reprezintă o pierdere pentru echipa pregătită de Vincent Kompany, mijlocașul fiind unul dintre oamenii importanți în organizarea jocului și în construcția ofensivă. Internaționalul german este vicecăpitanul echipei bavareze și unul dintre liderii vestiarului.

Bayern are și alte probleme înaintea confruntării cu Arsenal. Michael Olise este suspendat după eliminarea din partida cu Viking FK, încheiată la egalitate, scor 3-3, în Norvegia. În plus, antrenorul Vincent Kompany a avut probleme medicale, iar participarea sa pe bancă urma să fie evaluată înaintea meciului.

În ciuda acestor absențe, bavarezii vin după o victorie categorică în Bundesliga, scor 6-1, împotriva formației RB Leipzig.

Un meci important pentru calificarea în faza eliminatorie

Bayern primește vizita campioanei Angliei, Arsenal, într-o confruntare între două dintre formațiile considerate candidate la câștigarea trofeului continental. Partida ține capul de afiș al serii de miercuri din Champions League și este programată de la ora 22:00.

După primele două etape ale fazei ligii, Arsenal are șase puncte și ocupa locul al șaptelea, în timp ce Bayern a acumulat patru puncte, aflându-se pe poziția a zecea.

Echipa londoneză a debutat cu o victorie în deplasare, 1-0 cu Napoli, după care a învins Lille cu 3-0.

Bayern a început competiția cu un succes categoric, 5-0 cu Bodø/Glimt, dar a fost ținută în șah în Norvegia, unde a terminat la egalitate, 3-3, cu Viking FK.

Gnabry vrea revanșa după înfrângerea din sezonul trecut

Mijlocașul ofensiv Serge Gnabry a transmis că Bayern își dorește să obțină un rezultat important împotriva formației londoneze, după înfrângerea cu 1-3 suferită în ultima întâlnire directă din Liga Campionilor, disputată în noiembrie 2025.

„Mai avem ceva de reglat după sezonul trecut. Vrem să câștigăm, despre asta este vorba. Aștept cu nerăbdare meciul”, a declarat Gnabry, potrivit site-ului oficial al lui Bayern.

Jucătorul german, format în academia lui Arsenal, a subliniat că obiectivul principal este victoria echipei sale, indiferent de realizările individuale. Gnabry are, de asemenea, un bilanț bun în confruntările europene cu formațiile din Londra, înscriind de șapte ori în șapte partide disputate în Liga Campionilor împotriva acestora.

Bayern are un bilanț favorabil pe teren propriu în întâlnirile cu Arsenal din Champions League: cinci victorii, un egal și o înfrângere în cele șapte meciuri disputate la München.

Arteta se așteaptă la un duel deschis

De partea cealaltă, antrenorul lui Arsenal, Mikel Arteta, a vorbit despre importanța confruntării și despre respectul pe care îl are pentru Bayern.

„Acesta este nivelul la care vrei să joci, împotriva unor asemenea echipe, antrenori și cluburi, pe un asemenea stadion”, a afirmat tehnicianul spaniol, la conferința de presă premergătoare partidei.

Arteta a spus că echipa sa este pregătită pentru o partidă intensă și că duelul cu Bayern reprezintă un test relevant pentru nivelul la care se află londonezii în acest sezon.

Portarul David Raya a adoptat, la rândul său, un ton încrezător, afirmând că Arsenal trebuie să își păstreze stilul de joc și să încerce să limiteze pericolul ofensiv al gazdelor.

„Trebuie să fim noi înșine, să practicăm propriul nostru joc, să ținem Bayern departe de poarta noastră și să obținem cele trei puncte”, a declarat Raya.