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Bayern, înaintea Barcelonei într-un clasament privind controlul jocului. Cum stau echipele românești

Bayern München conduce clasamentul privind controlul jocului realizat de CIES Football Observatory, grup de cercetare specializat în analiza statisticilor din fotbal, fiind înaintea Barcelonei, în timp ce Universitatea Craiova este cea mai bine clasată echipă românească.
Bayern, înaintea Barcelonei într-un clasament privind controlul jocului. Cum stau echipele românești
sursă foto: Mediafax Foto / Marc Marasescu
Petre Apostol
04 oct. 2026, 14:22, Sport
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CIES Football Observatory este un grup de cercetare specializat în analiza statistică a fotbalului, parte a CIES, centru de studii creat de FIFA și Universitatea din Neuchâtel, Elveția. Clasamentul a fost realizat pe baza meciurilor din campionatele interne disputate până la 24 septembrie și include echipe din 68 de ligi, inclusiv Superliga României.

CIES folosește 27 de indicatori, grupați în trei componente: presiunea exercitată asupra adversarilor, controlul în faza de construcție și prezența colectivă în zona ofensivă.

Bayern are un indice de 97,1, fiind urmată de FC Barcelona, cu 93,7, și SC Braga, cu 92,5. FK Bodø/Glimt ocupă locul al patrulea, cu 91,7, iar Paris Saint-Germain, campioana Europei, este pe poziția a cincea, cu 91,0.

În Premier League, Manchester City are cel mai ridicat indice, înaintea lui Tottenham și Arsenal. CIES remarcă și cazul lui Brentford, care, deși ocupă locul al patrulea în clasamentul campionatului, are un indice redus privind controlul jocului, asociat unui stil mai puțin dominant și mai orientat spre oportunități.

În LaLiga, Real Madrid, echipa antrenată de José Mourinho, ocupă doar locul al cincilea în ceea ce privește controlul jocului.

Universitatea Craiova, peste celelalte echipe din România

Universitatea Craiova, campioana națională en-titre, este formația din România cu cel mai ridicat indice, 69,9. Campioana României este pe locul 67 în clasamentul respectiv.

Dinamo București este foarte aproape de Universitatea Craiova, cu un indice de 68,5. Actualul lider din clasamentul Superligii are, însă, cel mai bun indice la presiunea exercitată asupra adversarelor (85).

Farul Constanța și CFR Cluj ocupă următoarele poziții dintre echipele românești, ambele cu câte 60,6.

FCSB are un indice de 58,1, fiind a cincea formație din Superliga. Universitatea Cluj și Sepsi OSK se află la egalitate, cu un indice de 56,1.

Rapid București este doar a zecea în această ierarhie, cu 48,5.

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