Florin Maxim, record în Superliga. Primul antrenor desemnat de trei ori în echipa etapei de LPF în actualul sezon. Petrolul, cei mai mulți jucători în echipa etapei a 15-a. Primele clasate, fără reprezentant

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a publicat marți echipa ideală a etapei, în care Petrolul Ploiești are cei mai mulți reprezentanți: Tiberiu Căpușă, Andres Dumitrescu și Mario Ioniță. Corvinul Hunedoara și FC Argeș au câte doi jucători selectați.

De asemenea, niciuna dintre primele două clasate, Universitatea Craiova și Dinamo București, nu are reprezentant în formula ideală a LPF.

Portarul Adrian Frănculescu și mijlocașul Andrej Fábry sunt reprezentanții Corvinului în formația ideală. Frănculescu a avut o contribuție importantă la victoria obținută pe terenul lui FCSB. Fábry a marcat unicul gol al întâlnirii, în minutul 41, reușită care a adus trei puncte importante echipei din Hunedoara, nou-promovată.

Corvinul se apropie din nou de zona de play-off

Florin Maxim a fost recompensat pentru pregătirea partidei cu FCSB, succesul de pe Arena Națională apropiind Corvinul de zona de play-off. Tehnicianul ajunge astfel la trei prezențe în echipa etapei în actuala stagiune, fiind primul antrenor care atinge acest bilanț.

Petrolul Ploiești are trei fotbaliști în selecția LPF. Fundașul Tiberiu Căpușă a fost remarcat pentru pasa decisivă reușită în victoria cu UTA Arad, scor 1-0, în timp ce Andres Dumitrescu a câștigat nouă dintre cele zece dueluri în care a fost implicat. În atac a fost inclus și tânărul Mario Ioniță, care a avut contribuții ofensive în trei etape consecutive.

FC Argeș este reprezentată de mijlocașul Roberto Sierra, autorul primului său gol din actualul sezon, și de atacantul Mamadou Mendy, care a marcat golul victoriei în partida cu Dinamo, scor 2-1, după ce a fost introdus pe teren în ultimul sfert de oră.

Din echipa ideală mai fac parte Raul Palmeș (FK Csikszereda), Cristian Ignat (CFR Cluj), Vladan Bubanja (Rapid București) și Răzvan Tănasă (Farul Constanța).

Echipa etapei a 15-a în opinia LPF, în sistem 4-3-3, este următoarea: Adrian Frănculescu – Tiberiu Căpușă, Raul Palmeș, Cristian Ignat, Andres Dumitrescu – Vladan Bubanja, Roberto Sierra, Andrej Fábry – Mario Ioniță, Mamadou Mendy, Răzvan Tănasă.

În clasamentul Superligii, după încheierea turului, Universitatea Craiova și Dinamo conduc cu câte 33 de puncte, urmate de Rapid București, cu 31. Petrolul ocupă locul al patrulea, cu 27 de puncte, în timp ce Corvinul Hunedoara se află pe poziția a șaptea, cu 22 de puncte, la două lungimi de ultimul loc de play-off, ocupat de Farul Constanța.