Cât costă să vezi Supercupa Spaniei la Istanbul: de la 470 de lei până la peste 4.600 de lei pentru finală

La semifinala FC Barcelona – Atlético Madrid, programată marți, 2 februarie 2027, pe stadionul Fenerbahçe, sunt epuizate cele mai ieftine categorii. Este vorba despre biletele pentru sectorul oaspeților, la aproximativ 470 de lei, locurile din spatele porții, la nivelul superior, cu circa 570 de lei, respectiv inferior, cu 730 de lei, și locurile din colțurile superioare, la aproximativ 890 de lei.

În prezent, cel mai ieftin bilet disponibil pentru această confruntare costă aproximativ 1.480 de lei, la categoria „Corner Lower”.

Pentru cealaltă semifinală, dintre Real Sociedad și Real Madrid, programată miercuri, 3 februarie 2027, pe stadionul Beşiktaş, prețul minim afișat este de aproximativ 520 de lei.

La finala de sâmbătă, 6 februarie 2027, de pe stadionul Galatasaray, s-au epuizat deja biletele din categoria „Visitor”, disponibile inițial la aproximativ 520 de lei. De asemenea, nu mai sunt nici pentru locurile din spatele porții, cu prețuri începând de la 650 de lei, sau cele din colțurile superioare, la circa 1.190 de lei.

Cel mai ieftin bilet disponibil în prezent pentru ultimul act costă aproximativ 2.000 de lei. Prețurile cresc la 2.310 lei pentru tribunele laterale superioare, 3.580 de lei pentru cele laterale inferioare și 4.220 de lei pentru tribuna centrală. Cele mai scumpe locuri ajung la aproximativ 4.640 de lei.

Toate cele trei meciuri încep la ora 22:00 locală, ora 21:00 în România.

Turneul a fost mutat la Istanbul din cauza suprapunerii cu Cupa Asiei, care se desfășoară între 7 ianuarie și 5 februarie 2027 în Arabia Saudită, țară care a găzduit Supercupa Spaniei în ultimii ani. Președintele federației spaniole, Rafael Louzan, a spus că decizia nu are legătură cu motive de securitate, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

Competiția va reveni în Arabia Saudită în 2028.