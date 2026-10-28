CSM: Judecătorii din România au indemnizații nete de până la 20.346 de lei pe lună. Cât câștigă un magistrat începător

Datele au fost făcute publice în contextul dezbaterilor generate de decizia Curții Europene a Drepturilor Omului din 22 octombrie 2026, pronunțată în cauza „Pușcașu și alții împotriva României”. CSM prezintă atât nivelurile indemnizațiilor din sistemul judiciar, cât și o comparație cu veniturile medii din România și cu datele disponibile la nivel european.

Potrivit instituției, un judecător stagiar câștigă între 6.990 și 8.285 de lei net pe lună. Pentru judecătorii cu grad de judecătorie, indemnizațiile nete variază între 10.486 și 16.157 de lei, în timp ce judecătorii cu grad de tribunal primesc între 14.390 și 17.948 de lei. În cazul celor cu grad de curte de apel, veniturile nete lunare sunt cuprinse între 16.309 și 20.346 de lei.

Câți judecători sunt în România

Conform datelor CSM disponibile la 26 octombrie 2026, sistemul judiciar cuprindea 4.544 de judecători.

Aproximativ 46% dintre aceștia, respectiv 2.076 de judecători, își desfășurau activitatea la judecătorii. Alți 1.503 judecători, reprezentând 33% din total, lucrau la tribunale, în timp ce 965 de judecători, adică 21%, activau la curțile de apel.

CSM precizează că distribuția include și magistrați care dețin un grad profesional superior celui corespunzător instanței la care își desfășoară activitatea.

Comparația cu salariul mediu din România

Potrivit celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică citate de CSM, câștigul salarial mediu în România era, în august 2026, de 5.688 de lei net și 9.497 de lei brut.

Raportat la acest reper, indemnizația brută a unui judecător stagiar aflat la nivelul minim al grilei reprezintă de 1,26 ori câștigul salarial mediu brut național. În cazul unui judecător definitiv cu grad de judecătorie, aflat la nivelul minim al grilei, raportul ajunge la 1,89.

CSM compară aceste valori cu media aritmetică a celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, calculată pe baza datelor CEPEJ din 2024 și publicată în „EU Justice Scoreboard 2026”. Potrivit instituției, media europeană este de aproximativ 2,13 câștiguri salariale medii brute naționale, iar România se situează sub acest indicator.

Consiliul amintește și o analiză comparativă publicată în 16 iulie 2025, privind veniturile judecătorilor la începutul carierei. Potrivit datelor prezentate atunci, România ocupa poziția 20 din 27 de state în privința venitului brut și poziția 22 în ceea ce privește venitul net.

CSM critică prezentarea situației din România în fața jurisdicțiilor internaționale

În comunicatul de presă, CSM atrage atenția asupra a ceea ce descrie drept practici de transferare a divergențelor politice interne în fața jurisdicțiilor internaționale, prin prezentarea distorsionată a realităților naționale.

Instituția susține că astfel de demersuri pot aduce avantaje conjuncturale pe plan intern, dar pot afecta credibilitatea instituțiilor statului și imaginea României.