Un oraș celebru ar putea rămâne fără medici din cauza turismului excesiv

Orașul celebru are un număr uriaș de turiști, dar și probleme pe măsură din cauza turismului excesiv.

Printre altele, Veneția se confruntă cu o lipsă a medicilor. Aceștia nu mai găsesc locuințe de închiriat și fie pleacă din oraș, fie refuză ofertele spitalelor din zonă.

Cazul unei tinere doctorițe a ajuns recent în atenția presei și a evidențiat criza în discuție. Femeia care plătește o chirie de aproape 1.000 de euro pe lună a fost înștiințată de proprietari că din 2027 locuința va fi închiriată doar în scop turistic.

Tânăra va încerca să găsească altă locuință, însă dacă nu va găsi ar putea pleca din Veneția. Continuarea pe Mediafax Italia.