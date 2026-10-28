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Un oraș celebru ar putea rămâne fără medici din cauza turismului excesiv

Un oraș celebru din Italia ar putea rămâne fără medici din cauza turismului excesiv. Este vorba despre Veneția care se confruntă cu o criză privind personalul medical deoarece medicii și asistentele nu găsesc locuințe de închiriat. Acestea sunt oferite de proprietari doar turiștilor.
Un oraș celebru ar putea rămâne fără medici din cauza turismului excesiv
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Petru Mazilu
28 oct. 2026, 14:04, Social
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Orașul celebru are un număr uriaș de turiști, dar și probleme pe măsură din cauza turismului excesiv.

Printre altele, Veneția se confruntă cu o lipsă a medicilor. Aceștia nu mai găsesc locuințe de închiriat și fie pleacă din oraș, fie refuză ofertele spitalelor din zonă.

Cazul unei tinere doctorițe a ajuns recent în atenția presei și a evidențiat criza în discuție. Femeia care plătește o chirie de aproape 1.000 de euro pe lună a fost înștiințată de proprietari că din 2027 locuința va fi închiriată doar în scop turistic.

Tânăra va încerca să găsească altă locuință, însă dacă nu va găsi ar putea pleca din Veneția. Continuarea pe Mediafax Italia.

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