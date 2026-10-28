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Incendiu la mansarda unui bloc din Sectorul 1 al Capitalei. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale

Un incendiu a izbucnit miercuri la mansarda unui imobil de locuințe colective de pe strada Gârlei, din Sectorul 1 al Bucureștiului. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea flăcărilor.
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Laura Buciu
28 oct. 2026, 14:30, Social
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UPDATE: Două victime

Pompierii spun că incendiul se manifestă la mansarda imobilului cu locuințe colective cu regim de înălțime P + 6.

Toți locatarii din bloc au ieșit din apartamente sau au fost evacuați de către echipajele de pompieri.

Ca urmare a intervenției, până în momentul de față, au fost asistate medical de către echipajele de la fața locului două victime, dintre care o persoană ce prezenta simptome specifice expunerii la fum și o persoană cu un traumatism la nivelul genunchiului.

Știre inițială:

Potrivit informațiilor transmise de echipele de intervenție, la sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări mari de fum la nivelul mansardei.

La fața locului au fost mobilizate opt autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare a Detașamentului Special de Salvatori și un echipaj SMURD.

Până la momentul transmiterii informațiilor, nu existau date privind eventuale victime.

Intervenția este în desfășurare.

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