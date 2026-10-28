Tunelul Momaia de pe A1 a primit un nume demn de Hollywood. Ministrul Transporturilor l-a transformat în „Momoa”

Oficialul a anunțat că tronsonul este aproape finalizat și va fi deschis circulației în luna noiembrie.

Declarațiile au fost făcute cu ocazia verificării lucrărilor pe sectorul Curtea de Argeș- Tigveni, unde stadiul fizic al execuției a ajuns la 99,22%.

Tunelul Momaia i-a dat bătăi de cap ministrului

În prezentarea lucrărilor, ministrul a folosit denumirea „Momoa” atunci când s-a referit la tunelul de aproximativ 1,35 kilometri de pe acest tronson.

„Am fost și în tunelul Momoa, care are o distanță de 1,35 de km”, a declarat Ștefan Ovidiu Popa.

Numele folosit de ministru amintește de Jason Momoa, actorul american cunoscut pentru rolurile din „Aquaman” și serialul „Game of Thrones”. De fapt, este vorba despre tunelul Momaia.

În ceea ce privește stadiul proiectului, ministrul a precizat: „Lucrările sunt aproape de 100%, mai exact 99,22%, stadiul fizic de execuție.”

Tunelul are aproximativ 2.500 de sisteme de siguranță, camere și senzori

Ministrul a explicat că, în această etapă, constructorul efectuează verificări ale echipamentelor de siguranță, înainte ca traficul să fie permis pe noul sector de autostradă.

„Am văzut și toate sistemele de siguranță. Sunt undeva în jur de 2500 de sisteme de siguranță, camere și senzori. Este un sistem complex care va asigura traficul pe toată perioada”, a afirmat oficialul.

Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu- Pitești are aproximativ 10 kilometri și asigură legătura dintre Curtea de Argeș și Tigveni.

Referitor la inaugurare, ministrul a declarat: „Nu vă pot avansa un termen, dar în luna noiembrie se va circula pe lotul 4 al autostrăzia 1.”

Probleme pe celelalte două secțiuni ale Autostrăzii Sibiu -Pitești

În timp ce Secțiunea 4 se apropie de finalizare, lucrările pe secțiunile 2 și 3 sunt afectate de probleme legate de acordul de mediu revizuit.

Potrivit ministrului, constructorii lucrează la numai 45% din capacitatea șantierelor, din cauza blocajului administrativ.

„Cu siguranță pe celelalte două loturi, 2 și 3, vor fi întârzieri din cauza acordului de mediu”, a precizat Ștefan Ovidiu Popa.

Ministrul a anunțat că urmează să se întâlnească miercuri cu ministrul Mediului, Natalia Intotero, și cu echipele tehnice ale celor două ministere, pentru identificarea unei soluții.

„Este necesar ca execuția lucrărilor să meargă în sistem alert”, a subliniat acesta.