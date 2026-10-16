Lucrările avansează pe Autostrada Sibiu – Pitești: Tunelul Robești a ajuns la 40%

Pe șantier sunt mobilizați 708 muncitori, iar lucrările se desfășoară în mai multe puncte ale traseului, în condițiile în care relieful montan impune soluții tehnice complexe.

Tunelurile Robești și Balota, în diferite stadii de execuție

Conform datelor prezentate de DRDP Craiova, tunelul Robești a ajuns la un stadiu de execuție de aproximativ 40%, în timp ce tunelul Balota este realizat în proporție de circa 15%.

În paralel, continuă lucrările la viaductele 38, 41, 42, 43 și 48, aflate în diferite etape de execuție.

La viaductul 41, lucrările sunt cele mai avansate, constructorii executând în prezent elevațiile pilelor și culeelor. La viaductul 43, intervențiile vizează fundația culeei C1.

Viaductele 38 și 48 vor fi construite cu un sistem special

Viaductele 38 și 48, cele mai lungi de pe acest proiect, vor fi realizate cu ajutorul sistemului de cofrare mobilă MSS (Movable Scaffolding System), o tehnologie utilizată pentru execuția structurilor de mari dimensiuni.

În ceea ce privește fundațiile, aproximativ jumătate dintre piloții forați au fost deja executați. Au început și lucrările pregătitoare pentru etapele următoare, care presupun excavarea în jurul piloților și îndepărtarea betonului contaminat.

Autostrada Sibiu – Pitești, un proiect complex în zona montană

Secțiunea 2 a Autostrăzii Sibiu – Pitești traversează o zonă cu relief dificil, ceea ce presupune realizarea unor tuneluri și viaducte de mari dimensiuni, precum și aplicarea unor soluții tehnice adaptate condițiilor din teren.

Lucrările de pe tronsonul Racovița – Câineni continuă, iar evoluția șantierului va depinde de desfășurarea etapelor de execuție la principalele structuri ale proiectului.