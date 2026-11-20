Anunțul a fost făcut de ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, într-o postare pe Facebook. Separat, Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a transmis că montarea utilajului de forare destinat Autostrăzii Sibiu – Pitești continuă, fiind așteptat un singur transport agabaritic.

Guvernul a aprobat 130 de angajări pentru CNAIR

Potrivit ministrului Transporturilor, memorandumul aprobat în ședința Executivului vizează asigurarea personalului necesar pentru trei activități: funcționarea tunelului Curtea de Argeș (Momaia), operarea platformei Toll.ro și intervențiile specifice sezonului rece.

Din totalul de 130 de posturi, 14 sunt destinate activităților de mentenanță, intervenție și monitorizare a tunelului Momaia.

Personalul va lucra în ture de câte opt ore, astfel încât obiectivul rutier să beneficieze de supraveghere permanentă.

„Pentru mentenanță, intervenție și monitorizare CNAIR va putea angaja pe posturile vacante 14 oameni, care vor asigura non-stop, în ture de câte 8 ore, funcționarea tunelului”, a transmis Ștefan Ovidiu Popa.

Memorandumul permite ocuparea unor posturi vacante în cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Alte 40 de posturi pentru Toll.ro și 76 pentru intervențiile de iarnă

O altă componentă a măsurii privește platforma electronică Toll.ro, pentru care au fost aprobate 40 de angajări.

Personalul va fi responsabil de operarea sistemului, mentenanța acestuia și desfășurarea activităților specifice platformei.

Totodată, Guvernul a aprobat angajarea pe perioadă determinată a 76 de persoane pentru intervențiile necesare în sezonul de iarnă.

Ministrul Transporturilor a prezentat decizia drept un pas către îmbunătățirea administrării infrastructurii rutiere, subliniind importanța funcționării eficiente a rețelei de drumuri pentru economia României.



Utilajul gigant de forare de pe Autostrada Sibiu- Pitești este în curs de asamblare

De asemenea, DRDP Craiova a anunțat că lucrările de montare a componentelor utilajului TBM (Tunnel Boring Machine), cunoscut și sub denumirea de „cârtiță”, continuă pe șantierul Autostrăzii Sibiu – Pitești.

Acest tip de echipament este utilizat pentru excavarea mecanizată a tunelurilor.

Potrivit reprezentanților DRDP Craiova, cea mai mare parte a componentelor se află deja în proces de montaj, iar pentru completarea transporturilor către șantier mai este necesară aducerea unei singure piese principale.

„A mai rămas un singur transport agabaritic: piesa principală, care va ajunge în șantier după ce majoritatea componentelor vor fi deja montate”, a transmis instituția.

Reprezentanții direcției au comparat procesul de asamblare cu un puzzle tehnologic de mari dimensiuni, în care fiecare componentă trebuie instalată în ordinea corespunzătoare.

DRDP Craiova precizează că montajul utilajului avansează treptat, apropiindu-se momentul în care acesta va putea începe activitatea pentru care a fost adus pe șantier.