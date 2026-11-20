Datele publicate vineri, 20 noiembrie, de Oficiul Național de Statistică (ONS) arată că volumul vânzărilor cu amănuntul a crescut cu 0,7% în octombrie, față de septembrie. Economiștii citați de Reuters anticipaseră inițial o stagnare. În ritm anual, creșterea vânzărilor a ajuns la 2,3%, față de numai 0,4% în septembrie.

Ce este campania „Be Ready” inițiată de guvernul britanic

Autoritățile au lansat în octombrie campania „Be Ready”, prin care recomandă gospodăriilor să aibă suficiente alimente neperisabile și apă îmbuteliată pentru trei zile. Măsura urmărește pregătirea populației pentru situații precum penele de curent, întreruperile alimentării cu apă, atacurile cibernetice sau fenomenele meteorologice extreme.

The UK government has now launched a national “Be Ready” campaign, urging people to keep enough food, water and medicine at home to prepare for three days of disruption. The Global Story explains the history of modern-day prepping and how the world’s wealthiest CEOs have joined in. 📺 Explaining the history of modern-day disaster prepping: https://t.co/r57B4w46Vv — BBC World Service (@bbcworldservice) November 15, 2026

Recomandările au venit după o vară marcată de temperaturi record, secetă și incendii de vegetație, dar și după descoperirea unor vulnerabilități informatice. Guvernul nu a anunțat existența unei amenințări imediate, ci a îndemnat populația să își pregătească treptat rezerve pentru eventuale situații de urgență.

Supermarketurile au vândut mai multe conserve și lapte UHT

Reprezentanții marilor magazine au confirmat că recomandările autorităților au influențat comportamentul cumpărătorilor. „Supermarketurile ne-au transmis că vânzările alimentelor cu termen lung de valabilitate, precum conservele și laptele UHT, au fost stimulate de campania guvernamentală «Be Ready»”, a declarat Grant Fitzner, economistul-șef al ONS. Vânzările magazinelor alimentare au crescut cu 0,8% în octombrie, după o scădere de 0,3% în luna precedentă. Și magazinele de îmbrăcăminte au înregistrat rezultate mai bune. Vremea mai rece i-a determinat pe britanici să cumpere haine de toamnă, după un septembrie neobișnuit de cald.

Scumpirile amenință să reducă din nou consumul

Economiștii avertizează că revenirea vânzărilor ar putea fi temporară. Inflația britanică a ajuns la 3,6% în octombrie, cel mai ridicat nivel din ultimul an. Banca Angliei estimează că aceasta s-ar putea apropia de 5% la mijlocul anului viitor. În plus, facturile la energie ar urma să crească cu peste 20% în ianuarie, pe fondul scumpirii combustibililor provocate de războiul dintre SUA și Iran. Rajeev Shaunak, specialist în sectorul de consum la firma MHA, consideră că rezultatele din octombrie nu garantează o revenire durabilă a cumpărăturilor.