Exercițiul, desfășurat pe parcursul a două săptămâni și început pe 9 noiembrie, este primul care testează capacitatea acestei coaliții de a mobiliza și desfășura trupe în Ucraina după încheierea conflictului, relatează Associated Press.

Forța multinațională este o inițiativă militară separată de NATO, susținută de grupul politic al „Coaliției de Voință”, format din 37 de state care sprijină Ucraina. Exercițiul urmărește atât verificarea planurilor logistice și operaționale, cât și transmiterea unui mesaj către Rusia și administrația președintelui american Donald Trump că statele europene își asumă un rol mai important în securitatea continentului.

Pregătirile au loc în contextul discuțiilor internaționale privind garanțiile de securitate pentru Ucraina după război. Președintele Volodimir Zelenski încearcă să obțină angajamente care să împiedice o nouă invazie rusă, în timp ce Moscova se opune apropierii infrastructurii militare NATO de granițele sale.

Câte țări participă la exercițiul militar din Polonia

Aproximativ 2.800 de militari din Belgia, Estonia, Franța, Germania, Lituania, Țările de Jos, Spania, Suedia și Marea Britanie participă la exercițiul organizat în Polonia. Varșovia asigură sprijinul logistic, în timp ce Turcia participă de la Istanbul.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat joi că Franța a desfășurat 1.100 de militari pentru aceste manevre. Potrivit acestuia, exercițiile includ operațiuni terestre, aeriene și maritime, la care participă aproximativ 12 țări.

Pregătirile sunt coordonate de Forța Multinațională pentru Ucraina (MNF-U), după 12 luni de planificare. Generalul de brigadă britanic Campbell Close, adjunct pentru operațiuni al Diviziei 1 a armatei franceze, a explicat că exercițiul urmărește simularea etapelor necesare pentru desfășurarea trupelor.

„Acesta este un exercițiu de desfășurare. Am repetat intrarea în teatrul de operațiuni, sosirea a mii de militari, iar acum am trecut la poligonul de antrenament Nowa Deba, unde desfășurăm exerciții de integrare cu opt aliați”, a declarat Campbell Close.

Oficialul britanic a subliniat că forța pregătită de coaliție are un caracter defensiv și a apreciat efortul logistic al Poloniei pentru transportul într-un interval scurt de timp a mii de militari, vehicule și echipamente.

Ce misiune ar putea avea trupele europene în Ucraina

Dacă va fi desfășurată după instituirea unui armistițiu, forța multinațională ar urma să contribuie la refacerea și consolidarea armatei ucrainene, la redeschiderea spațiului aerian al țării și la operațiunile de deminare din Marea Neagră.

Generalul-locotenent Tom Bateman, comandantul MNF-U, a precizat că forța nu ar avea atribuții de menținere sau monitorizare a păcii.

Ideea inițială a „Coaliției de Voință” a fost crearea unor garanții de securitate pentru Ucraina similare celor prevăzute de Articolul 5 al NATO, potrivit căruia un atac asupra unui stat membru este considerat un atac asupra întregii alianțe.

În lipsa unui angajament NATO de a oferi astfel de garanții, Franța și Marea Britanie au continuat pregătirea unei formule militare europene separate, prin care statele participante să poată interveni în sprijinul Ucrainei, dacă va fi necesar.

Militarii europeni s-au antrenat pentru atacuri cu drone și lupte în tranșee

În cadrul exercițiului, trupele au ajuns în Polonia pe cale maritimă, aeriană și terestră, după care au fost transportate cu trenul și pe șosea către poligonul Nowa Deba.

Militarii au exersat transportul personalului și al echipamentelor, au desfășurat antrenamente comune de comandă și control și au utilizat drone de supraveghere. De asemenea, au fost simulate atacuri cu drone, iar soldații s-au pregătit pentru lupte în tranșee, în zone împădurite.

Exercițiile au inclus și zboruri ale avioanelor de luptă și ale unei aeronave de realimentare în aer, în perspectiva unei eventuale misiuni de sprijinire a redeschiderii spațiului aerian ucrainean.

Deși forța multinațională ar urma să aibă un rol defensiv, militarii ar trebui să fie pregătiți să își protejeze propriile efective, a explicat Ed Arnold, cercetător asociat principal la institutul britanic de analiză militară RUSI.

Președintele rus Vladimir Putin a avertizat anterior că orice trupe străine desfășurate pe teritoriul Ucrainei ar putea fi considerate „ținte legitime” de către armata rusă.