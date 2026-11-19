Potrivit președintelui, la Summitul Coaliției de Voință de la Berlin de joi, au participat, printre șefi de stat și de guvern din Europa și UE, și cei doi emisari pentru Ucraina ai președintelui Trump, Steve Whitkoff și Jared Kushner.

„A intervenit și domnul președinte Trump prin telefon la un moment dat al discuției”, a spus Nicușor Dan.

Potrivit lui Nicușor Dan, în intervenția telefonică a președintelui Trump, Jared Kushner a făcut un rezumat la ceea ce s-a discutat. Întrebat ce a transmis președintele Donald Trump, Nicușor Dan a declarat:

„A spus că războiul este ceva rău pentru că aduce multă suferință și aduce pierdere economice semnificative. Deci că eforturile noastre pentru pace trebuie să se întețească și că domnia sa este optimist că cu voința tuturor vom ajunge acolo”, și-a amintit Nicușor Dan.

Președintele României a calificat prezența emisarilor americani la summit, dar și mesajul lui Donald Trump drept „un gest de solidaritate cu această Coaliție de Voință”.

În cadrul întâlnirii au fost prezentate garanțiile de Securitate pentru Ucraina, condițiile unui eventual acord de pace, dar și securitatea la Marea Neagră.