„Arhitectura de securitate euroatlantică, garant a 80 de ani de pace și prosperitate în Europa, nu trebuie pusă la îndoială. Trebuie întărită, sprijinită ferm pe un angajament colectiv, descurajare credibilă și o integrare mai profundă din punct de vedere economic, politic și al apărării”, a transmis Luca Niculescu.

Acesta a fost mesajul transmis de premier la evenimentul organizat de Aspen Institute România și de German Marshall Fund of the United States.

„În această realitate geopolitică a crizelor multiple, România are obligația de a acționa cu pragmatism și realism pentru a contribui la consolidarea și întărirea securității colective”, a mai declarat Niculescu.

Premierul a mai precizat că „este de datoria noastră istorică de a acționa, alături de NATO, Uniunea Europeană și de partenerii noștri regionali, pentru a proteja securitatea și prosperitatea cetățenilor noștri”.

În încheiere, acesta a mai vorbit și despre aderarea României la OCDE, afirmând: „vom reuși (…) să oferim României șansa de a încheia procesul de conectare la proiectul occidental de reconstrucție a Europei post-belice”.