Eurostat arată că anul trecut cetățenii din Uniunea Europeană au făcut 1,2 miliarde de călătorii, 81,4% dintre acestea pe cale terestră, 17,2% pe cale aeriană și 1,4% pe cale navigabilă.

Dintre călătoriile terestre, cele mai multe, 63,3% au fost făcute cu autoturismele. Alte 13,3% din totalul călătoriilor au fost făcute cu trenul, iar 3,8% cu autobuzul și autocarul.

Călătoriile cu avionul au fost mai frecvente în rândul rezidenților țărilor insulare ale UE, arată Eurostat. Astfel, în Malta 61,6% din totalul călătoriilor au fost făcute cu avionul, țară urmată de Cipru (51,1%) și Irlanda (41,8%). O pondere ridicată s-a mai înregistrat în Luxemburg (38,5%) și Danemarca (36,6%).

Călătoriile pe căi navigabile au fost utilizate cel mai frecvent de către rezidenții din Malta (38,4% din totalul călătoriilor), Grecia (15,9%) și Finlanda (6,9%).

Eurostat arată că România a înregistrat cea mai mare pondere a călătoriilor efectuate pe cale terestră (94%), urmată de Slovenia (90,4%), Bulgaria (89%) și Cehia (88,9%).

Eurostat: Românii au preferat mașinile în 2024

Datele prezentate de Eurostat pentru 2024 au arătat că românii se deplasează în principal cu mașina, însă transportul aerian are o pondere surprinzător de mare în totalul transportului de pasageri: 19,9%, față de numai 3,1% în cazul trenurilor.

Autoturismele au reprezentat 65,8% din transportul de pasageri din România, în timp ce transportul cu autocare și autobuze a avut o pondere de 11,3%.

Avionul a reprezentat 19,9% din total, în timp ce trenul a ajuns la doar 3,1%. Astfel, ponderea transportului aerian a fost de peste șase ori mai mare decât cea a transportului feroviar.