Acest viaduct este construit din beton armat și are o lungime totală de 99,4 metri. Structura sa cuprinde o boltă centrală principală, completată de bolți de descărcare și bolți secundare dispuse simetric. Construcția este amplasată pe un sector de cale ferată în curbă, iar configurația sa impune soluții tehnice specifice pentru reabilitare.

„CFR S.A. informează că, începând cu data de 19 noiembrie 2026, ora 00:00, circulația feroviară va fi suspendată între stațiile CF Telciu și Dealul Ștefăniței, pe secția de circulație Salva – Sighetu Marmației, în baza concluziilor expertizei tehnice efectuate asupra viaductului situat la km feroviar 28+240, pe linia CF 422”, a transmis compania.

Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor și restabilirea condițiilor de siguranță a circulației.

Pentru reabilitarea și consolidarea viaductului, CFR SA a încheiat în august 2026 un contract cu STRABAG SRL, în valoare de aproximativ 29,7 milioane de lei, fără TVA.

Compania a notificat CFR Călători și Autoritatea pentru Reformă Feroviară pentru stabilirea măsurilor necesare asigurării continuității transportului de călători, inclusiv posibilitatea organizării transbordării rutiere.

Reluarea traficului feroviar între Telciu și Dealul Ștefăniței va avea loc după finalizarea lucrărilor la viaduct și verificarea îndeplinirii condițiilor de siguranță.

Nu este singurul caz în care lucrările la infrastructura feroviară afectează circulația trenurilor. CFR a anunțat la începutul anului intervenții și la viaductul Cârcea, unde zeci de trenuri au fost anulate sau modificate, iar călătorii au fost transportați cu autobuze pe o parte a traseului.