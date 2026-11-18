Europarlamentarul social democrat Dan Nica a organizat o dezbatere la Parlamentul European despre prețul energiei electrice și competitivitatea industriei românești. Nica este coordonator al Comisiei I.T.R.E și a organizat dezbaterea la cea de-a treia ediție a Euro Industry Summit.

La eveniment au participat reprezentanți ai companiilor din energie, industria auto, aluminiu, materii prime și reciclare, alături de oficiali europeni.

Europarlamentarul Dan Nica a atras atenția asupra diferențelor dintre prețurile energiei din România și cele din vestul Europei, precizând că, „în zilele premergătoare dezbaterii, țara noastră a plătit, în medie, cu 46 de euro/MWh mai mult decât Germania.”

„Românii plătesc cea mai scumpă energie electrică din Uniunea Europeană, raportat la puterea de cumpărare, iar acest lucru trebuie să înceteze imediat!”, a transmis europarlamentarul.

Discuții despre Fondul European pentru Competitivitate

Unul dintre subiectele centrale ale întâlnirii a fost viitorul Fond European pentru Competitivitate al cărui co-raportor al Parlamentului European este Dan Nica. În forma votată în Comisia pentru industrie a Parlamentului European, acesta ar urma să aibă un buget de 264,35 de miliarde de euro, față de 234,3 miliarde de euro, cât propusese inițial Comisia Europeană.

Potrivit lui Dan Nica, România ar putea beneficia de finanțări pentru modernizarea rețelelor electrice, capacități de stocare, energie nucleară, hidrogen și termoficare. Sunt prevăzute 13 miliarde de euro pentru aceste domenii, precum și 33,53 de miliarde de euro pentru interconexiunile energetice dintre statele europene. Fondurile ar putea susține și industria românească, inclusiv sectoarele auto și al bateriilor, care reprezintă între 13% și 14% din PIB-ul țării și asigură aproximativ 250.000 de locuri de muncă.

Alte proiecte analizate la Bruxelles

De asemenea, pe lista proiectelor strategice europene din România se află exploatarea cuprului de la Rovina, proiectul de grafit de la Baia de Fier, extracția și procesarea magneziului în Bihor, precum și reciclarea bateriilor la Răcari. Europarlamentarul a subliniat că accesarea finanțărilor va depinde de proiectele pregătite de fiecare stat și de capacitatea acestora de a atrage investiții. În acest sens, regulamentul include instrumente menite să faciliteze accesul companiilor la fonduri europene, inclusiv printr-un portal unic și servicii de consultanță.

„Sumele sunt pentru toată Uniunea și se câștigă cu proiecte. Am inclus în regulament instrumente de acces: portal unic cu puncte naționale de contact, cel puțin 30% din consultanță pentru solicitanții noi, avantaj la punctaj egal și sigiliu de competitivitate”, a declarat Dan Nica.

Fondul European pentru Competitivitate ar urma să devină operațional la 1 ianuarie 2028.