Datele Oficiului European de Statistică arată că România se află înaintea Lituaniei, unde inflația anuală a fost de 6,1%, și a Bulgariei, cu 5,9%. La polul opus se află Suedia, cu o rată de numai 0,6%, urmată de Cehia și Danemarca, ambele cu 2,1%.

Prețurile din România au crescut cu 1% într-o singură lună

În octombrie, prețurile de consum din România au fost cu 1% mai mari decât în septembrie, potrivit indicelui armonizat folosit de Eurostat. Este una dintre cele mai ridicate creșteri lunare din UE. Doar Italia, cu 1,2%, și Belgia, cu 1,1%, au înregistrat valori mai mari.

Comparativ cu octombrie 2025, când inflația anuală din România era de 8,4%, ritmul scumpirilor s-a redus. Evoluția ultimelor luni arată însă o nouă accelerare, după ce rata coborâse la 6,3% în august. În luna mai, România înregistrase o inflație anuală de 9,7%, potrivit aceleiași serii statistice.

România, peste Germania, Franța și Italia

Diferențele dintre România și marile economii europene rămân importante. Germania a raportat o inflație anuală de 2,9% în octombrie, Franța de 3,7%, iar Spania de 4,9%. Italia a înregistrat o creștere a inflației de la 4,2% în septembrie la 5,6% în octombrie, apropiindu-se de nivelurile din țările cu cele mai mari scumpiri.

La nivelul Uniunii Europene, inflația a urcat de la 3,8% la 4%. În zona euro, creșterea a fost identică, de la 3,8% la 4%. Dintre cele 27 de state membre, 16 au raportat o accelerare a inflației, nouă o scădere, iar două au rămas la nivelul lunii precedente.

Energia, principalul motor al inflației în zona euro

Eurostat arată că energia a avut cea mai mare contribuție la inflația anuală din zona euro, de 1,89 puncte procentuale. Prețurile energiei au crescut cu 21% față de octombrie 2025, în timp ce serviciile s-au scumpit cu 3,3%. Alimentele, băuturile alcoolice și tutunul au înregistrat o creștere anuală de 1,5%. Aceste cifre descriu evoluția din zona euro, nu structura scumpirilor din România.

De ce INS anunță o inflație de 6,9%, iar Eurostat de 7%

Institutul Național de Statistică a raportat pentru octombrie o rată anuală a inflației de 6,9%, calculată pe baza indicelui național al prețurilor de consum. Eurostat calculează inflația după o metodă comună tuturor statelor UE, care permite compararea directă a datelor. Potrivit acestuia, inflația României a fost de 7%. Următoarele date preliminare privind inflația din zona euro, aferente lunii noiembrie, vor fi publicate pe 1 decembrie 2026.