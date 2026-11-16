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O regiune din România, printre cele mai periculoase din UE pentru șoferi. Numărul deceselor rutiere depășește de două ori media europeană

O regiune din România se află printre cele mai periculoase din Uniunea Europeană în privința accidentelor rutiere mortale. Potrivit datelor publicate luni de Eurostat, această zonă înregistrează o rată a mortalității rutiere de peste două ori mai mare decât media europeană.
O regiune din România, printre cele mai periculoase din UE pentru șoferi. Numărul deceselor rutiere depășește de două ori media europeană
Sursă foto: Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
16 nov. 2026, 14:09, Social
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În total, 20.210 persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere pe teritoriul Uniunii Europene în 2024, potrivit analizei regionale prezentate de Eurostat pe 16 noiembrie. Din cele 244 de regiuni pentru care există date, 129 au depășit media europeană, 113 s-au situat sub aceasta, iar două au înregistrat exact aceeași rată.

Oltenia, printre regiunile europene cu cele mai multe victime raportate la populație

Regiunea Sud-Vest Oltenia, care cuprinde județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea, a înregistrat 111 decese rutiere la un milion de locuitori. Rata este de aproape două ori și jumătate mai mare decât media UE. Printre regiunile cu cele mai ridicate rate se numără și Alentejo, în Portugalia, cu 137 de decese la un milion de locuitori, Guadelupa, cu 131, Guyana Franceză, cu 114, și Corsica, cu 113. În total, 22 de regiuni europene au înregistrat cel puțin 80 de decese rutiere la un milion de locuitori.

De la 111 decese în Oltenia la numai 9 în Bruxelles

Regiunea Bruxelles a înregistrat doar 9 decese la un milion de locuitori. Stockholm și Viena au raportat câte 10, iar regiunile spaniole Melilla și Ceuta, 11, respectiv 12. În insulele Åland din Finlanda nu a fost înregistrat niciun deces rutier în 2024. Eurostat a identificat 15 regiuni europene în care rata mortalității rutiere a fost sub 20 de decese la un milion de locuitori.

România avea deja cea mai ridicată rată a mortalității rutiere din UE

Datele regionale completează statisticile publicate de Eurostat în aprilie 2026, care plasau România pe primul loc în UE la mortalitate rutieră. La nivel național, România înregistrase în 2024 o rată de 78 de decese la un milion de locuitori, urmată de Bulgaria, cu 74. Eurostat precizează că statisticile includ și persoanele aflate în tranzit sau care vizitează o regiune în scop turistic ori profesional. Prin urmare, rata deceselor poate fi influențată și de traficul de tranzit, nu doar de populația locală.

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