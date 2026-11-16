„Harry Potter de pe Temu”. Noul serial HBO, luat în râs după apariția unei scene de la Hogwarts. Ce i-a nemulțumit pe fani

Clipul, cu o durată de aproximativ 90 de secunde, prezintă banchetul de început de an școlar din Marea Sală a castelului Hogwarts, scrie Euronews. Elevii îi scandează numele directorului Albus Dumbledore, interpretat de John Lithgow. Acesta apare în fața lor și face ca mesele să se umple cu mâncare printr-un simplu gest. Scena îi include și pe Harry Potter, Ron Weasley și Hermione Granger, interpretați de Dominic McLaughlin, Alastair Stout și Arabella Stanton.

„Au cheltuit milioane ca să facă Harry Potter de pe Temu”

Reacțiile critice au apărut imediat după distribuirea imaginilor, mai ales pe platforma X. „Este chiar amuzant că au cheltuit milioane de dolari ca să facă Harry Potter de pe Temu”, a scris un utilizator, făcând trimitere la platforma de cumpărături deja renumită pentru produsele sale ieftine. Altul s-a întrebat de ce scena pare filmată ca o parodie din emisiunea americană Saturday Night Live.

it’s actually so funny they spent millions of dollars to make Temu Harry Potter — trash jones (@jzux) November 15, 2026

Mai mulți spectatori au criticat imaginea serialului, considerând că decorurile și culorile nu transmit aceeași atmosferă ca filmele originale. „Noul Harry Potter pare complet lipsit de viață, din toate punctele de vedere”, a comentat un fan. Un alt utilizator, care spune că a crescut citind romanele lui J.K. Rowling, s-a declarat jignit de felul în care arată noua adaptare.

Totuși, nu toată lumea este dezamăgită. Pe YouTube, unii fani au apreciat interpretarea lui John Lithgow și conversația dintre Dumbledore și profesoara Minerva McGonagall, jucată de Janet McTeer. Această discuție, în care cei doi vorbesc despre Harry și asemănarea lui cu tatăl său, nu apare în aceeași formă în carte sau în filmul din 2001.

Un nou Harry Potter, la 25 de ani de la primul film

Serialul HBO adaptează din nou romanele lui J.K. Rowling, după cele opt filme lansate între 2001 și 2011, cu Daniel Radcliffe, Emma Watson și Rupert Grint în rolurile principale. Noua producție promite mai mult spațiu pentru personaje și pentru întâmplările care nu au încăput în adaptările cinematografice. Distribuția îi mai include pe Paapa Essiedu în rolul profesorului Severus Snape și Nick Frost în rolul lui Rubeus Hagrid. Primul episod, bazat pe „Harry Potter și Piatra Filozofală”, va fi lansat pe 25 decembrie 2026. HBO a început deja pregătirile pentru al doilea sezon.