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Regina Marii Britanii, criticată pentru că a plecat de lângă Regele Charles din cauza ploii: Diana nu ar fi făcut la fel

Regina Marii Britanii, Camilla, a fost criticată pentru a plecat de lângă Regele Charles din cauza ploii. Diana nu ar fi făcut la fel, au spus unii critici pe rețelele de socializare. Incidentul s-a petrecut în tipul unei vizite pe care cuplul regal o face în Antigua și Barbuda.
Regina Marii Britanii, criticată pentru că a plecat de lângă Regele Charles din cauza ploii: Diana nu ar fi făcut la fel
Petru Mazilu
02 nov. 2026, 13:20, Politic
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Regina Camilla a fost criticată pentru că a plecat de lângă soțul ei în timpul unei ceremonii oficiale. Conform imaginilor de pe rețelele de socializare, cuplul regal a fost prins de o ploaie puternică în timpul unei ceremonii din Antigua și Barbuda.

Camille a primit rapid o umbrelă, sub care s-a grăbit să se adăpostească, ignorându-l complet pe Charles. De asemenea, regina a plecat de lângă rege care a rămas singur pe covorul oficial.

Ulterior, organizatorii i-au adus și regelui o umbrelă, dar acesta era deja ud leoarcă.

Incidentul a fost criticat

Numeroși oameni i-au criticat pe organizatori, dar și pe regină. Unii și-au amintit de prințesa Diana și au susținut că ea nu ar fi acționat niciodată în felul acesta.

Incidentul s-a produs duminică pe un stadion din insula din Marea Caraibilor. Regele Charles al III-lea și Regina Camilla au fost surprinși de o ploaie torențială în timp ce participau la parada dedicată Zilei Independenței din Antigua și Barbuda.

Incidentul a devenit viral ca urmare a reacțiilor celor doi și a modului în care a fost gestionată situația.

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