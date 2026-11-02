Regina Marii Britanii, criticată pentru că a plecat de lângă Regele Charles din cauza ploii: Diana nu ar fi făcut la fel

Regina Camilla a fost criticată pentru că a plecat de lângă soțul ei în timpul unei ceremonii oficiale. Conform imaginilor de pe rețelele de socializare, cuplul regal a fost prins de o ploaie puternică în timpul unei ceremonii din Antigua și Barbuda.

Camille a primit rapid o umbrelă, sub care s-a grăbit să se adăpostească, ignorându-l complet pe Charles. De asemenea, regina a plecat de lângă rege care a rămas singur pe covorul oficial.

Ulterior, organizatorii i-au adus și regelui o umbrelă, dar acesta era deja ud leoarcă.

King Charles appears furious as he gets caught in the rain and repeatedly tells staff to give him an umbrella. “Where’s the umbrella?!” The King appeared upset during a heavy downpour in Antigua and Barbuda’s 45th Independence Day with Camilla walking off after she was handed an umbrella. — Oli London (@OliLondonTV) November 2, 2026

Incidentul a fost criticat

Numeroși oameni i-au criticat pe organizatori, dar și pe regină. Unii și-au amintit de prințesa Diana și au susținut că ea nu ar fi acționat niciodată în felul acesta.

Incidentul s-a produs duminică pe un stadion din insula din Marea Caraibilor. Regele Charles al III-lea și Regina Camilla au fost surprinși de o ploaie torențială în timp ce participau la parada dedicată Zilei Independenței din Antigua și Barbuda.

Incidentul a devenit viral ca urmare a reacțiilor celor doi și a modului în care a fost gestionată situația.