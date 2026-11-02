Ce măsuri cer sindicaliștii de la guvernul condus de Luca Niculescu. Cinci confederații sindicale se întâlnesc astăzi cu premierul

Reprezentanții celor cinci confederații sindicale reprezentative la nivel național se întâlnesc luni, 2 noiembrie 2026, de la ora 16:00, la Palatul Victoria, cu premierul Luca Niculescu.

Discuțiile vizează problemele de pe piața muncii și măsurile pe care Guvernul ar trebui să le includă în calendarul de acțiuni pentru protejarea veniturilor și a nivelului de trai al angajaților.

Potrivit unui comunicat oficial, la întâlnire participă reprezentanți ai Confederației Național Sindicale „Cartel ALFA”, Blocului Național Sindical (BNS), Confederației Naționale a Sindicatelor Libere din România „Frăția”, Confederației Sindicatelor Democratice din România și Confederației Naționale Sindicale „Meridian”.

Pe agenda discuțiilor se află mai multe teme, dedicate milioanelor de salariați din România, printre care: creșterea veniturilor și reforma salarizării din sectorul bugetar, fiscalitatea muncii, reluarea negocierilor colective și protejarea puterii de cumpărare.

Ce măsuri cer sindicatele

Unul dintre principalele subiecte aflate pe ordinea de zi este salariul minim pe economie pentru anul 2027. Sindicatele cer stabilirea acestuia de la 1 ianuarie, în acord cu prevederile legale și cu valoarea coșului minim pentru un trai decent.

De asemenea, reprezentanții sindicali propun încheierea unui acord tripartit.

O altă solicitare vizează reechilibrarea taxelor aplicate muncii, printr-un acord tripartit care să „prevadă transferul unor puncte procentuale din contribuțiile de asigurări sociale de la lucrători către angajatori”.

Sindicatele cer și adoptarea Legii salarizării unitare în sectorul bugetar, precum și corectarea inechităților existente.

Pe lista revendicărilor se află și reluarea negocierilor colective. Reprezentanții angajaților cer „inițierea negocierilor la nivel național, stimularea negocierilor sectoriale și la nivel de grup de unități, eliminarea obstacolelor din companiile cu capital de stat și intensificarea controalelor privind respectarea legislației”.

În ceea ce privește bugetul de stat pentru 2027, confederațiile cer adoptarea acestuia și aprobarea, în cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a Legii bugetului, prin Hotărâre de Guvern, a tuturor bugetelor societăților comerciale cu capital majoritar de stat.

Măsura ar urma să creeze condițiile pentru negocieri colective în aceste companii.

Un alt capitol important îl reprezintă protecția socială în contextul crizei energetice. Sindicatele vor măsuri pentru consumatorii vulnerabili, reducerea TVA la 5% pentru lemnul de foc și limitarea efectelor prețurilor ridicate la energie asupra competitivității companiilor.

Totodată, reprezentanții angajaților cer măsuri pentru protejarea puterii de cumpărare și a securității alimentare a populației.

Pe agenda discuțiilor se mai află corectarea sistemului de pensii, mai ales în privința „stagiului de cotizare pentru persoanele care au lucrat în condiții speciale/ deosebite șipentru persoanele cu dizabilități”.

Sindicatele solicită și corectarea erorii materiale din Legea coșului minim pentru un trai decent, precum și aplicarea corectă a prevederilor acesteia.

Sindicatele cer convocarea Consiliului Național Tripartit

Cele cinci confederații sindicale solicită și convocarea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social (CNT-DS), înainte de aprobarea programului de guvernare în Parlament.

În cadrul reuniunii ar urma să fie discutate calendarul de acțiuni al Guvernului și măsurile legate de salariul minim pentru anul 2027.

Un alt punct important este „introducerea unor condiționalități sociale pentru organizațiile patronale, care să stimuleze încheierea contractelor colective de muncă la nivel de grup de unități, sectorial și național”.

Sindicatele cer și evaluarea eficienței măsurilor „adoptate de Guvernul Bolojan și eliminarea celor care nu își justifică efectele, inclusiv a celor cu impact negativ asupra sistemelor de educație și sănătate”.