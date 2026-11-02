AUR anunță o moțiune simplă împotriva politicii Ministerului Finanțelor privind execuția bugetară. PNL: Nu văd ce ar putea clarifica în plus

Anunțul a fost făcut de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, care acuză premierul că a evitat să răspundă în Parlament întrebărilor privind deficitul bugetar.

Petrișor Peiu a declarat că decizia vine după ce premierul ar fi invocat o întâlnire cu sindicatele pentru a nu participa la dezbaterile din Camera Deputaților. Senatorul a anunțat că moțiunea va viza politica Ministerului Finanțelor privind comunicarea execuției bugetare, iar ministrul va fi invitat ,lunea viitoare, în plenul Senatului.

„Vom depune o moțiune simplă pentru politica de anunț a execuției bugetare de la Ministerul de Finanțe. Ministrul de Finanțe va fi invitat lunea viitoare, la ora 16:00, în plenul Senatului să explice care este adevăratul deficit bugetar și cum se poate demonstra, cum s-a descompus diferența între deficitul bugetar pe sistemul european și deficitul bugetar pe fluxuri de numerar”, a declarat Petrișor Peiu.

În replică, președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a spus că opoziția are dreptul să folosească instrumentele parlamentare disponibile, însă nu consideră că o nouă moțiune ar putea aduce clarificări suplimentare față de explicațiile oferite deja de Ministerul Finanțelor.

Abrudean a făcut referire inclusiv la actul normativ publicat în Monitorul Oficial, despre care a spus că este disponibil pentru consultare publică.

„Nu știu despre gestul celor de la AUR. Sigur că e normal, au mai avut moțiuni simple, pot să facă asta. Este instrumentul la dispoziția opoziției, dar nu văd ce ar putea să clarifice în plus Ministerul Finanțelor față de ceea ce a făcut, inclusiv prin acest act normativ publicat în Monitorul Oficial, care e disponibil pentru toată lumea”, a declarat Mircea Abrudean.

Liderul liberal a adăugat că PNL va utiliza instrumentele parlamentare pentru a sancționa eventualele derapaje, dar a avertizat că moțiunile simple nu produc automat efecte asupra mandatului unui ministru.

„Cu siguranță vom folosi toate instrumentele parlamentare pe care le avem la dispoziție pentru a taxa orice fel de derapaj. Dar nu vom face lucruri doar de dragul de a bifa o acțiune de opoziție care nu are niciun rezultat final. Să nu uităm că moțiunile simple nu au niciun rezultat, nu se întâmplă nimic dacă nu își dă ministrul demisia, asta e”, a afirmat Abrudean.

Acesta a precizat că liberalii vor analiza situațiile înainte de a recurge la un astfel de demers și că vor folosi instrumentul moțiunii simple atunci când vor considera că există motive serioase pentru a semnala probleme.