AUR anunță că va depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului. În ce condiții va face demersul

„Orice angajare de răspundere, ca principiu, este sancționată cu o moțiune de cenzură”, a declarat senatorul AUR, Petrișor Peiu, la Digi24.

El a spus că această procedură nu este democratică decât dacă este folosită cu echilibru.

„Dar dacă vin și ai două luni de când ai intrat la guvernare și începi să faci angajarea răspunderii, nu putem să nu sancționăm așa ceva”, a afirmat senatorul AUR.

Întrebat cu cine se va alia AUR în acest demers, Petrișor Peiu a spus că formațiunea își va continua activitatea de opoziție, indiferent de decizia celorlalte partide.

„Noi ne facem treaba noastră de opoziție. Faptul că alte partide care se declară formal în opoziție nu se vor alătura unui astfel de demers este alegerea domniilor lor”, a declarat Peiu.

El a precizat că AUR va depune o moțiune de cenzură dacă Guvernul va recurge din nou la angajarea răspunderii, în special pe subiectele semnalate de PSD. În caz contrar, formațiunea va iniția o moțiune la sfârșitul sesiunii parlamentare.

„Noi nu renunțăm la acest principiu”, a mai declarat Petrișor Peiu.