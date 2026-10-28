Trilaterală România-Bulgaria-Turcia pentru măsuri privind securitatea Mării Negre, după atacurile cu drone asupra navelor comerciale

Ministrul apărării naționale, Ștefan-Radu Oprea, a participat miercuri, la Sofia, la reuniunea trilaterală a miniștrilor apărării din România, Bulgaria și Turcia, alături de omologii săi, Dimitar Stoyanov și Yașar Güler, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale (MApN).

Discuțiile dintre cele trei părți s-au concentrat asupra evoluțiilor recente ale situației de securitate din regiunea Mării Negre, în special asupra riscurilor generate de atacurile cu drone asupra navelor comerciale civile.

În cadrul reuniunii, ministrul român al apărării a condamnat ferm atacurile recente asupra navigației comerciale din Marea Neagră, subliniind că acestea reprezintă „o escaladare substanțială a riscurilor asociate războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei”.

De asemenea, ministrul Apărării, Ștefan-Radu Oprea, „a prezentat implicațiile directe ale acestor evoluții asupra securității României și importanța sprijinului NATO pentru consolidarea capacităților de supraveghere, avertizare timpurie și combatere a dronelor. Totodată, a subliniat necesitatea întăririi măsurilor de protecție a infrastructurii critice și a obiectivelor energetice din zona economică exclusivă a României”, se mai precizează în comunicatul MApN.



Un alt subiect abordat a vizat dezvoltarea cooperării trilaterale pentru îmbunătățirea cunoașterii situației maritime, intensificarea schimbului de informații și consolidarea coordonării dintre forțele navale ale celor trei state, în limitele responsabilităților naționale.

„Ministrul apărării naționale a subliniat că actualul context de securitate impune un răspuns coordonat la nivel regional și aliat, care să contribuie la prevenirea escaladării, la protejarea vieților omenești și la desfășurarea în siguranță a activităților civile în Marea Neagră”, a mai transmis MApN.

La finalul reuniunii, cei trei miniștri au reafirmat importanța dialogului și a consultărilor trilaterale pentru adoptarea unor măsuri concrete de consolidare a securității regionale și pentru dezvoltarea cooperării dintre forțele armate ale României, Bulgariei și Turciei.