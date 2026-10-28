Nicușor Dan și Luca Niculescu, mesaje de solidaritate după tragedia feroviară din Spania

Nicușor Dan, președintele României, a transmis un mesaj miercuri, după tragicul accident feroviar din Spania. Din primele informații, 39 de persoane au murit pe loc.

„Sunt profund îndurerat de vestea tragicului accident feroviar care a avut loc astăzi în Spania. Gândurile mele se îndreaptă către numeroasele persoane care și-au pierdut viața și către familiile acestora”, a transmis Nicușor Dan, printr-o postare pe Facebook.

Deeply saddened to learn of the tragic train accident in Spain today. My thoughts are with the many people who lost their lives and with their families. I wish all the injured a swift recovery. Romania stands in solidarity with Spain and its people in these difficult moments. @CasaReal @sanchezcastejon — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 28, 2026

Președintele României a transmis un mesaj și pentru cei 70 de răniți care au fost duși la spitalele din Spania, dar și la centrul mobil amplasat în apropierea locului accidentului.

„Le urez tuturor celor răniți o însănătoșire rapidă. România este solidară cu Spania și cu poporul său în aceste momente dificile”, a mai transmis șeful statului.

Luca Niculescu: Sunt profund îndurerat

Premierul Luca Niculescu a transmis și el un mesaj, după tragedia din Spania. El a asigurat Guvernul Spaniei de solidaritate din partea omologilor români.

„Transmit compasiunea și solidaritatea Guvernului României Guvernului Spaniei și poporului spaniol. Transmit sincere condoleanțe familiilor îndoliate și le urez celor răniți o însănătoșire grabnică”, a transmis Niculescu, printr-o postare pe X.

I am deeply saddened by the tragedy in Spain, where a collision between two trains has resulted in loss of life and left several people injured.

I extend the compassion and solidarity of the Romanian Government to the Government of Spain and the Spanish people. My sincere condolences to the bereaved families, and I wish those injured a speedy recovery.

We are in constant contact with the Spanish authorities through our colleagues at the Ministry of Foreign Affairs and stand ready to provide support. The Romanian Embassy in Madrid and our consulates are prepared to provide consular assistance to Romanian citizens. — Luca Niculescu (@LucaNiculescu) October 28, 2026

Ce spune premierul despre cetățenia călătorilor

Persoanele aflate în cele două trenuri nu au fost încă identificate, însă, în eventualitatea în care au fost români implicați în accident, autoritățile din România îi sfătuiesc să apeleze la Ambasada României din Madrid și la consulatele aferente.

„Suntem în contact permanent cu autoritățile spaniole prin intermediul colegilor noștri de la Ministerul Afacerilor Externe și suntem pregătiți să oferim sprijin. Ambasada României la Madrid și consulatele noastre sunt pregătite să acorde asistență consulară cetățenilor români”, a concluzionat premierul.

Accidentul feroviar produs miercuri în provincia Toledo este al doilea incident mortal care implică trenuri de mare viteză în Spania de la începutul anului 2026.