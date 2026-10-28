VIDEO. Două trenuri s-au ciocnit în Spania. Cel puțin 39 de persoane au murit

UPDATE ora 11:54 Unități mobile de terapie intensivă și echipaje de sprijin, trimise la locul accidentului feroviar

Autoritățile spaniole au mobilizat unități mobile de terapie intensivă și un vehicul de sprijin logistic pentru intervenția la locul accidentului feroviar produs miercuri în provincia Toledo.

„Am trimis unități mobile de terapie intensivă și un vehicul de sprijin logistic din cadrul Serviciului Andaluz de Sănătate, pentru a susține acordarea îngrijirilor medicale persoanelor afectate”, a declarat politicianul spaniol Antonio Sanz Cabello.

Echipele de intervenție continuă operațiunile de asistență pentru victimele accidentului.

UPDATE ora 11:37 Cel puțin 39 de morți în accidentul feroviar din Spania. Premierul Pedro Sánchez, „șocat” de tragedie

Cel puțin 39 de persoane au murit în urma coliziunii dintre două trenuri produse miercuri dimineață în provincia Toledo, potrivit autorităților locale, citate de Sky News. Accidentul a avut loc la scurt timp după ora 09:00, ora locală, între localitățile Los Yébenes și Urda.

🆘️PRIMERAS IMAGENES DEL FATAL ACCIDENTE FERROVIARIO ENTRE DOS TRENES AVE, UN IRYO Y RENFE EN YEBENES. Fue una colision entre ambos, Hay muchos muertos y las primeras imágenes no auguran nada bueno. https://t.co/sh4v9FLSNk — EQUALIZER3 (Eduardo G) (@egtegain) October 28, 2026

Premierul spaniol Pedro Sánchez s-a declarat „șocat de gravul accident feroviar din Toledo” și a transmis, într-un mesaj publicat pe platforma X, „afecțiunea, solidaritatea și sprijinul” său pentru toate victimele. „Sunt în contact permanent cu ministrul Transporturilor și cu președintele regiunii Castilla-La Mancha”, a precizat șeful Guvernului de la Madrid. Acesta a adăugat că echipele de intervenție acționează la locul accidentului pentru a acorda asistență persoanelor afectate și pentru a le asigura siguranța, în coordonare cu toate autoritățile implicate.

Al doilea incident mortal din acest an în Spania pe calea ferată

Accidentul feroviar produs miercuri în provincia Toledo este al doilea incident mortal care implică trenuri de mare viteză în Spania de la începutul anului 2026. La 18 ianuarie, cel puțin 45 de persoane au murit și alte 170 au fost rănite după deraierea a două trenuri în apropierea localității Adamuz, din sudul țării.

Primul tren, operat de compania Iryo, circula pe ruta Málaga – Madrid și transporta aproximativ 300 de pasageri. După deraiere, acesta a pătruns pe linia de sens opus, unde a lovit un tren care circula de la Madrid spre Huelva, având la bord aproximativ 200 de persoane. Potrivit informațiilor rezultate din anchetă, o fisură a șinei ar fi apărut înainte de producerea coliziunii, însă această constatare nu stabilește, de una singură, cauza definitivă a tragediei.

Știrea inițială:

Administratorul infrastructurii feroviare din Spania, Adif, a anunțat oprirea circulației pe linia de mare viteză care leagă capitala Madrid de regiunea Andaluzia, din sudul țării.

Potrivit publicației spaniole Demócrata, care citează informații transmise de El País, măsura a fost luată în urma unei „coliziuni între două trenuri”, incident semnalat de Adif prin intermediul rețelelor sociale.

Circulația trenurilor de mare viteză, întreruptă pe ruta Madrid – Andaluzia

Incidentul afectează una dintre legăturile feroviare importante dintre capitala Spaniei și sudul țării, utilizată de trenurile de mare viteză.

Deocamdată, nu este clar câte curse au fost anulate, întârziate sau oprite în stații ca urmare a suspendării circulației.

Administratorul infrastructurii nu a anunțat nici un termen estimativ pentru reluarea traficului.

Totodată, primele informații nu precizează dacă operatorii feroviari au pus la dispoziția pasagerilor mijloace alternative de transport.

Recomandări pentru pasagerii care călătoresc miercuri

Călătorii care au bilete pentru trenurile de mare viteză pe ruta Madrid- Andaluzia sunt sfătuiți să verifice situația curselor înainte de a se deplasa la gară.

Informațiile referitoare la întârzieri, anulări sau eventuale modificări ale călătoriei trebuie confirmate direct cu operatorul feroviar care a emis biletul.

Pentru actualizări privind starea infrastructurii și reluarea circulației, pasagerii pot consulta comunicările oficiale ale Adif, precum și anunțurile din stațiile feroviare.