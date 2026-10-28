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WSJ: Statele Unite pregătesc noi bombardamente asupra Iranului după alegerile din Congres. Avertismentul trimis țărilor din Golful Persic

Administrația americană a transmis un avertisment mai multor țări din Golf în privința unor noi bombardamente asupra Iranului după alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, au declarat surse pentru WSJ.
WSJ: Statele Unite pregătesc noi bombardamente asupra Iranului după alegerile din Congres. Avertismentul trimis țărilor din Golful Persic
sursă foto: US Army/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa
Diana Nunuț
28 oct. 2026, 12:49, Știri externe
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Statele Unite ar pregăti o nouă campanie militară scurtă, dar intensă, asupra Iranului, care ar urma să aibă loc după alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, au declarat surse care cunosc situația pentru The Wall Street Journal (WSJ).

În acest sens, Statele Unite au transmis un avertisment, prin canale diplomatice și militare, țărilor din Golf.

WSJ a relatat că armata SUA trimite un sistem Patriot suplimentar în Israel, din Texas, pentru a consolida apărarea antirachetă a țării, potrivit datelor de urmărire a zborurilor și a doi oficiali care au cunoștință despre această mișcare. În plus, Statele Unite au retras trupele din bazele din Orientul Mijlociu, situate în zone vulnerabile, în pregătirea unei escaladări.

Surse au declarat pentru WSJ că președintele american Donald Trump nu a decis încă să dea undă verde, dar înclină spre un atac de amploare după alegerile intermediare din SUA. Atacul ar putea viza infrastructura și instalațiile nucleare iraniene.

Alternativa ar fi încercarea de a ajunge la un acord, însă eforturile diplomatice nu au dat încă roade.

„S-ar putea să mai facem o mică «Epic Fury»”, a declarat Trump la un miting săptămâna trecută, referindu-se la campania intensă de bombardamente a SUA și a Israelului din primăvară.

Pe de altă parte, Casa Albă a declarat că nu va comenta „planuri militare sensibile care ar putea sau nu să existe”.

„Președintele Trump păstrează toate opțiunile deschise pentru a se asigura că Iranul nu va putea avea niciodată o armă nucleară”, a afirmat Casa Albă, notează WSJ.

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