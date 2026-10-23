Trump amenință că se va ocupa de Cuba după Iran: Îl vom trimite pe Marco Rubio să încheie acordul

„Ne vom ocupa de Cuba în drum spre casă din Iran… apoi îl vom trimite pe Marco Rubio să încheie acordul”, a afirmat Donald Trump, fără să ofere detalii despre natura înțelegerii la care s-a referit.

Luna trecută, liderul de la Casa Albă a anticipat că Statele Unite și Cuba vor ajunge la un acord și a spus că nu consideră necesară o intervenție militară. Administrația Trump a declarat anterior că unul dintre obiectivele sale este schimbarea guvernului comunist de la Havana, scrie Reuters.

Donald Trump vrea un acord cu Cuba după Iran

Declarațiile președintelui american sugerează că dosarul cubanez ar putea deveni o prioritate pentru Washington după gestionarea conflictului cu Iranul. Trump nu a precizat însă când ar urma să înceapă eventualele discuții și nici ce condiții ar putea include un acord cu autoritățile cubaneze.

Desemnarea secretarului de stat Marco Rubio pentru a finaliza înțelegerea indică implicarea directă a diplomației americane în demersurile privind Cuba.

Administrația Trump și-a exprimat în repetate rânduri intenția de a schimba actualul sistem politic cubanez. Deocamdată, nu au fost prezentate detalii concrete care să confirme existența unui acord final între Washington și Havana.

Cuba, sub presiunea blocadei petroliere impuse de SUA

Cuba se confruntă cu dificultăți economice majore, amplificate de blocada petrolieră impusă de Statele Unite la începutul acestui an. Restricțiile au agravat deficitul de combustibil și penele de curent, probleme accentuate și de infrastructura învechită a țării.

Washingtonul menține un embargo împotriva Cubei de peste 60 de ani, iar administrația Trump a intensificat presiunile asupra Havanei după ce armata americană l-a capturat pe președintele venezuelean de atunci, Nicolás Maduro, în urma unei operațiuni militare desfășurate în ianuarie, soldată cu victime.

Presiunile economice și diplomatice exercitate de Statele Unite sporesc dificultățile cu care se confruntă autoritățile cubaneze, în contextul în care țara încearcă să gestioneze lipsurile de energie și problemele economice.

Cuba se declară deschisă dialogului cu Washingtonul

În pofida tensiunilor cu Statele Unite, ministrul cubanez de Externe a declarat luna trecută, în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, că Havana va rămâne întotdeauna deschisă dialogului cu Washingtonul.

Declarația lasă deschisă posibilitatea unor negocieri între cele două state, însă nu există, în informațiile disponibile, detalii privind un calendar concret sau condițiile unei eventuale înțelegeri.

Rămâne de văzut dacă declarațiile lui Donald Trump vor fi urmate de negocieri oficiale și dacă acestea vor duce la un acord care să schimbe relațiile dintre Washington și Havana.